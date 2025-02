Na vitória da Ucrânia no terceiro aniversário da ONU, a Assembléia Geral da ONU adotou duas resoluções que chamam no final da guerra, enquanto a rejeição do projeto de USA nunca mencionou a agressão de Moscou.

Em vez disso, ambas as resoluções deixam claro o agressor da Rússia.

Os Estados Unidos, que refletem uma reversão excepcional sob o presidente Donald Trump, se juntaram à Rússia na votação contra a resolução ucraniana retirada da Europa. Os Estados Unidos mantiveram a votação em sua própria resolução depois que os europeus conseguiram mudar.

Foi o retorno do governo Trump na Ordem Mundial de 193 membros, cujas resoluções não são legalmente vinculativas, mas elas são vistas como um barômetro que pensa no mundo.

A Assembléia foi aprovada pela resolução ucraniana, que requer a retirada imediata das tropas russas e convida a agressão de Moscou com a violação da Carta da ONU.

Os líderes europeus participam de uma cerimônia para um memorial aos soldados ucranianos pálidos em Kiev (impressão presidencial ucraniana via AP) (AP)

A votação foi de 93-18 com 65 contidos. O resultado mostrou algum apoio reduzido na Ucrânia, porque os votos parlamentares anteriores viram mais de 140 países condenados por agressão russa e requer retirada imediata.

Então a Assembléia sentiu que a resolução redigida, que reconhece a “perda de vidas trágica no conflito da Rússia-Ucrânia” e “levanta um final rápido em conflito e chama ainda mais a paz duradoura entre a Ucrânia e a Rússia”, mas nunca menciona a agressão de Moscou.

No trecho surpresa, a França propôs três emendas, apoiou mais países europeus, que eles acrescentam que o conflito foi o resultado de “invasão total na Ucrânia pela Federação Russa”. As emendas confirmam o compromisso da Assembléia na soberania da Ucrânia, independência, unidade e integridade territorial e exige paz, o que respeita a Carta da ONU.

A Rússia também propôs uma emenda que exige que “causas de raiz” do conflito fossem resolvidas.

Todas as emendas foram aprovadas e a resolução encaminhou 93-8 com 73 restrições, com a votação da Ucrânia “Sim”, apoiando os Estados Unidos e a Rússia votando “Não”.

Mais tarde, o Conselho de Segurança da ONU aprovou a resolução original dos EUA. A votação em um conselho de 15 membros foi de 10 a 0, com cinco países se refletindo.

O vice-ministro ucraniano de Relações Exteriores de Marian Betsa disse que seu estado está realizando seu “direito inerente em legítima defesa” após a invasão russa, que viola o pedido da ONU de respeitar a soberania e a integridade territorial de outros povos.

“Como significamos três anos dessa devastação – invasão total da Rússia contra a Ucrânia – convidamos todas as nações a viver com força e assumir o … câmbio e a paz permanente, disse a paz. Trump frequentemente declarou seu compromisso trazendo” paz através da força. “

O vice -embaixador americano Dorothy Shea, ele disse que mais resoluções anteriores da ONU são julgadas e exigindo tropas russas, “não pararam a guerra”, que agora estavam temendo custos muito terríveis para essas pessoas na Ucrânia e na Rússia e mais ampla “.

“O que precisamos é de uma resolução que significa o compromisso de todos os Estados -Membros da ONU de trazer um fim de guerra durável”, disse Sra. Shea.

As resoluções de duelo refletem tensões que apareceram entre os Estados Unidos e a Ucrânia depois que Trump abriu de repente negociações com a Rússia em oferta para resolver o conflito.

Eles também enfatizam o estresse na Aliança Transatlântica sobre o envolvimento do governo Trump com o Moscou. Os líderes europeus ficaram surpresos com o fato de eles e a Ucrânia permanecerem de negociações anteriores na semana passada, e a Assembléia se reuniu quando Trump recebeu o presidente francês Emmanuel Macron, em Washington.

Na escalada da retórica, g. Trump chamou o “ditador”, acusado falsamente do início da guerra e alertou que “melhor se move rapidamente” para negociar o fim do conflito ou o risco de não liderar a nação.

Zelensky respondeu para dizer que Trump morava na “área de desinformação” russa.