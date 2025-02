Vulgaridade em redes sociais: Centros de problemas avançados de plataformas OTT, agências de auto -regulação

No meio de uma briga em piadas vulgares nas redes sociais, o centro decifrou o chicote e alertou as plataformas OTT contra a transmissão de conteúdo que é proibido por lei.

Em um aviso às plataformas exageradas (OTT) e às agências auto-reguladoras, o Ministério da Informação e a transmissão Badera também pediram que cumpram estritamente o Código de Ética prescrito sob as regras do TI-2021, incluindo a mais rigorosa adesão, adesão estrita, incluindo adesão mais rigorosa. para a classificação do conteúdo baseado em idade.

Leia também: Como o centro planeja conteúdo regular na OTT e mídia digital | Explicado

Ele também pediu às agências auto -reguladoras das plataformas OTT que tomassem a ação proativa adequada por violação do Código de Ética pelas plataformas.

O ministério disse que recebeu queixas de membros do Parlamento, organizações legais e queixas públicas sobre a suposta disseminação de conteúdo obsnográfico, pornográfico e vulgar publicado por certos editores de cura de conteúdo on -line (plataformas OTT) e redes sociais.

“Em vista do exposto, é recomendável que as plataformas OTT sigam as várias disposições das leis aplicáveis ​​e o Código de Ética prescrito sob as regras, 2021 enquanto publica conteúdo em suas plataformas, incluindo conteúdo prescrito sob o Código de Ética “, Disse o aviso.

Ele disse que o Código de Ética, Interalia, exige que as plataformas OTT não transmam nenhum conteúdo proibido por lei, para classificar o conteúdo baseado em idade, com base nas diretrizes gerais fornecidas no cronograma às regras, implementar o mecanismo de controle de acesso para O conteúdo qualificado de ‘um’ para restringir o acesso ao referido conteúdo de uma criança e também exercer devido cuidado e discrição.

O aviso também é produzido após a Suprema Corte que sugere um regulamento sobre o conteúdo nas plataformas de mídia social.

A Suprema Corte marcou o “vazio” na lei quando se trata de compartilhar conteúdo em plataformas como o YouTube e disse que “todos os tipos de coisas estavam acontecendo”.