VVCE obtém certificação ISO 9001:2015

A Vidya Vardhaka Engineering College (VVCE) em Mysuru obteve a certificação ISO 9001:2015, um reconhecimento obtido após uma auditoria de qualidade abrangente realizada em todos os departamentos. “A acreditação destaca a seriedade da instituição na manutenção de um sistema de gestão de qualidade estruturado e eficaz, garantindo documentação contínua e implementação de iniciativas de qualidade”, afirmou a universidade num comunicado aqui na segunda-feira.

A estrutura ISO estabelece uma abordagem para monitorar, identificar e resolver quaisquer desvios, impulsionando a melhoria contínua. “Isso reforça o compromisso da VVCE com a excelência nos processos de administração, ensino, aprendizagem e treinamento”, acrescenta o comunicado.

Entre 11 e 15 de novembro de 2024, a equipe de auditoria da ISO conduziu uma avaliação detalhada do VVCE. A auditoria avaliou vários parâmetros críticos, incluindo planejamento e avaliação da qualidade acadêmica, desenvolvimento de recursos humanos e docentes, planejamento acadêmico e melhoria contínua, procedimentos de admissão, práticas de gestão, estratégias de liderança e gestão da documentação, de acordo com a declaração.

Na declaração, B. Sadashive Gowda, Diretor da VVCE, disse: “A certificação ISO é uma prova de nosso processo estabelecido em todas as áreas do ensino de engenharia. Fortalece ainda mais as práticas padrão ISO em relação ao ensino superior para alcançar todas as partes interessadas do nosso Instituto. Como nosso instituto já é credenciado pela NBA e pela NAAC, isso se tornou um destaque no instituto. “Esta certificação fortalece ainda mais a determinação da VVCE em proporcionar experiências educacionais superiores e manter uma cultura de progresso e inovação em todas as atividades institucionais.”