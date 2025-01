Wafa, ataques israelenses em um nuseirato, morreu por um homem e uma criança

O homem foi morto e as outras pessoas ficaram feridas na noite passada depois que o avião israelense destinado ao escavador a oeste do acampamento de refugiados al-Nuseirat, na faixa central de Gaza.

Isso foi anunciado pela WAFA, que também relata outro ataque que atingiu a cadeira de rodas matando uma criança.

Testemunhas oculares disseram que o avião israelense foi atingido por um escavador, que tentou libertar o veículo capturado entre os detritos nessa área. O ataque aéreo causou a morte do motorista e a lesão de outras pessoas.

Ontem à noite, o WAFA acrescenta uma criança morta, e muitos outros civis ficaram feridos depois que as forças israelenses bombardearam o carro puxado para oeste do campo de refugiados al-Nuseirat.

A IDF anunciou ontem à noite no telegrama que o IDF lançou fogo na parte central do Gaza “” para remover alguns suspeitos que estavam indo para o norte, em uma área que não está autorizada a passar por acordo e sem controle, ao contrário dos termos de termos de o acordo “.

IDF supervisiona o palestino na estrada para o norte



O exército israelense supervisiona o palestino na estrada ao norte e afirma que estava tirando “tiros de aviso” ontem para remover a “suspeita” que estava se aproximando das tropas. “Na parte norte de Gaza – escreve IDF em um telegrama – os soldados identificaram um suspeito que representava uma ameaça para eles e atirou golpes de aviso para removê -los. O suspeito não se moveu e, como continuou a representar uma ameaça aos soldados, outros tiros foram baleados para remover a ameaça por acordo e sem controle, ao contrário dos termos do acordo ”. Em relação ao uso por vários dias, a nota conclui que o IDF “está determinado a manter completamente as condições do contrato de reembolso”, mas “continuará tomando todas as medidas necessárias para impedir qualquer ameaça imediata aos soldados”. as tropas que se aproximam que se desenvolveram nesta área ”.

