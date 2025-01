Waker-uz-Zaman: o general por trás do trono

O ano de 1985 foi difícil na movimentada história de Bangladesh. Fazia uma década desde que o pai da nação, o xeque Mujibur Rahman, foi assassinado, e quase uma década e meia se passou desde o ciclone mortal ‘Bhola’ que devastou o país antes de este conquistar a independência do Paquistão. Mas apesar dos anos, o país ainda não estava preparado para outro desastre político ou natural. No verão de 1985, um enorme ciclone devastou a parte costeira de Bangladesh, deixando pelo menos 11 mil mortos. Foi nessa condição dramática de fúria natural e subsequente colapso político que um jovem cadete, Waker-uz-Zaman, juntou-se à infantaria do Bangladesh. Quase quatro décadas depois, como chefe do exército, o General Waker-uz-Zaman foi atirado para a política labiríntica do Bangladesh em 5 de Agosto de 2024.

Foi uma manhã tensa com famílias de toda a capital, Dhaka, emergindo para um último impasse com o aparelho de lei e ordem da primeira-ministra Sheikh Hasina. Hasina liderou o governo durante uma década e meia com mão de ferro. Enquanto professores, estudantes, advogados e donas de casa se despediam das suas famílias e começavam a inundar as ruas de Dhaka, previa-se um banho de sangue, uma vez que se esperava que a polícia e o exército esmagassem a revolta e aplicassem o confinamento que a Sra.

Mas por volta das 11h00 ficou claro que algo tinha mudado durante a noite e que os militares tinham decidido não apoiar a repressão que durou um mês e que deixou centenas de mortos. Quando a Sra. Hasina embarcou num helicóptero e deixou o país, a acção reflexa sistémica em Dhaka empurrou o General Zaman para a linha da frente.

À tarde, representantes de todos os principais partidos políticos e figuras da sociedade civil receberam um apelo urgente para convergirem sob a sua liderança e debaterem o caminho a seguir. À noite, Bangladesh deu um suspiro de alívio quando o General Zaman deu uma conferência de imprensa para anunciar que os militares manteriam o forte até que um novo governo interino fosse formado.

O papel do General Zaman tem sido acompanhado de perto desde o início da última turbulência política que afectou o Bangladesh em Julho de 2024, quando estudantes saíram às ruas sob a liderança do Movimento Estudantil Anti-Discriminação (Boishommo Birodhi Chhatra Andolan).

A repressão à revolta liderada pelos estudantes foi liderada pela polícia e pelas forças de segurança, e os militares, embora por vezes acusados ​​de disparar contra multidões violentas, mantiveram-se mais ou menos afastados de locais de extrema violência. estrela diária informou que na noite anterior ao esperado confronto final entre o governo e os manifestantes, altos funcionários militares reuniram-se com o General Zaman e decidiram que os militares não imporiam o encerramento ordenado pela Sra.

Isto foi posteriormente comunicado à Sra. Hasina, o que significa que a Primeira-Ministra já não tinha o apoio do seu exército.

No comando da polícia

No entanto, o governo interino do vencedor do Prémio Nobel da Paz, Muhammad Yunus, tem sofrido de um problema congénito ao não conseguir reactivar a polícia e as forças de segurança, cuja credibilidade caiu entre o povo quando foram considerados cúmplices da repressão anti-estudante. . A falta de um policiamento eficaz deixou a lei e a ordem num estado frágil desde a queda de Hasina, levando os militares a assumirem o poder magistral no país em 17 de Setembro, colocando efectivamente o exército no comando da vigilância.

Desde agosto, todas as ações do General Zaman têm sido acompanhadas de perto pela mídia. Em 2 de janeiro, encontrou-se com a ex-primeira-ministra Khaleda Zia na sua residência, o que gerou intensa especulação sobre o que faria a seguir.

Começando com a infantaria em 1985, o General Zaman cresceu para comandar o Batalhão de Infantaria de Bangladesh. Ele foi um distinto instrutor na Escola Tática e de Infantaria, na Academia de Oficiais Não-Comissionados e no Instituto de Treinamento de Operações de Apoio à Paz de Bangladesh. Ele também serviu como Secretário Militar no Quartel-General do Exército e Oficial Principal do Estado-Maior durante o governo do Primeiro Ministro Hasina. Ele tem experiência em lidar com operações militares, inteligência militar e questões de manutenção da paz da ONU no Exército de Bangladesh.

O que acrescenta contexto político ao General Zaman é a sua formação. O general é casado com a acadêmica Sarahnaz Kamalika Zaman, a filha mais velha do falecido general Muhammad Mustafizur Rahman, que serviu como chefe do exército durante o primeiro mandato de Hasina como primeiro-ministro no final da década de 1990. Casou-se com um primo do xeque Mujibur Rahman. Nesse sentido, o General Zaman é um parente distante da Sra. Hasina.

Esta ligação familiar foi tema de discussão entre as forças anti-Hasina quando ela foi evacuada num avião militar. Foi alegado que o General Zaman salvou a Sra. Hasina da ira dos manifestantes graças aos seus laços familiares. Mas o papel dos militares e a sua própria posição no período interino tornaram-se claros com uma entrevista que o General Zaman concedeu ao olá em 30 de dezembro. Na entrevista, deu apoio explícito ao governo interino, mas criticou as falhas das autoridades na reconstrução da estrutura policial. “No final das contas, são meus soldados que têm que sair para o campo. Eles estão no campo há cinco meses”, disse ele. Ele atenuou a retórica anti-Índia que havia enlouquecido com discursos fortes de líderes estudantis.

Constituição Dirigida

A entrevista coincidiu com uma declaração dramática de vários coordenadores estudantis, incluindo Hasnat Abdullah e Sarjis Alam do Movimento Estudantil Anti-Discriminação, de que iriam “enterrar” a actual Constituição num comício em massa no Shaheed Minar, em 31 de Dezembro. O governo já constituiu várias comissões de reforma, incluindo uma chefiada pelo professor da Universidade Estadual de Illinois, Ali Riaz, para alterar a Constituição, e um apelo público para “enterrar” a Constituição por parte dos estudantes foi visto como desencadeando mais caos no país.

Em 30 de Janeiro, o governo interino comprometeu-se a divulgar a sua própria “Proclamação de Julho” que estabeleceria um roteiro para o futuro do Bangladesh. A iniciativa do governo interino teria sido impulsionada pelo General Zaman e outros membros das forças armadas de Bangladesh, que expressaram preocupação com o apelo ao desmantelamento da Constituição. O protesto estudantil de 31 de dezembro fracassou, mas os estudantes deram o prazo de 15 de janeiro para anunciar a “Proclamação de Julho”.

O papel do chefe do exército também é importante, uma vez que se espera que a próxima presidência de Trump nos EUA crie mais problemas para o instável governo interino, uma vez que o presidente Trump é um crítico conhecido de Yunus, que não deu um calendário claro para a realização de eleições. .

Se Trump der uma bronca ao governo Yunus, o actor mais importante em Dhaka será o General Zaman, que até agora se absteve de assumir o poder directo enquanto estava efectivamente no comando da lei e da ordem.