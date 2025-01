Wall Street ignora drama político e prepara-se para Trump 2.0

Washington, DC, enfrenta um campo minado de prazos com sérias implicações políticas e económicas à medida que o ano de 2025 se aproxima.

Mas Wall Street não parece muito preocupada.

O mercado de ações fechou 2024 com ganhos significativos em todos os setores, apesar de um ligeiro declínio em dezembro, e os especialistas veem muito verde pela frente, apesar do elevado potencial de agitação política.

O índice S&P 500 terminou o ano com uma valorização superior a 23%, registando o seu segundo ganho anual consecutivo de mais de 20%. O Nasdaq Composite fechou cerca de 29% mais alto, enquanto o Dow Jones Industrial Average terminou 2024 com alta de cerca de 13%.

Embora um Dezembro lento tenha tirado algum fôlego às velas do mercado, Wall Street ainda espera que as acções naveguem em águas políticas mais tempestuosas.

“Prevemos lucros e margens de lucro recordes em 2025, juntamente com balanços das famílias em situação excepcional. Há muito pouca preocupação com uma recessão”, disse Ryan Detrick, estrategista-chefe de mercado do Carson Group, por e-mail na terça-feira.

Detrick observou que parte da liquidação de Dezembro se deveu ao facto de a Reserva Federal ter projectado menos cortes nas taxas em 2025 em resposta a dados económicos fortes.

Ele acrescentou que o aumento da produtividade da força de trabalho deverá ajudar a impulsionar a economia através de uma ampla gama de pontos críticos políticos em 2025.

“Não nos preocuparíamos muito com o drama que se seguiria em Washington”, disse Detrick.

O presidente eleito Trump contará com a resiliência do mercado de ações ao iniciar o seu segundo mandato.

A suspensão do limite da dívida dos EUA expira na quinta-feira, iniciando uma contagem regressiva para Trump e a Câmara e o Senado controlados pelo Partido Republicano evitarem um calote. Embora o presidente eleito tenha apelado à eliminação do limite da dívida, espera-se que enfrente um sério desafio, mesmo que o suspenda dos falcões fiscais do seu partido.

O financiamento para o governo federal também expirará em 15 de março, aumentando a ameaça de uma paralisação do governo menos de 100 dias após o primeiro mandato de Trump.

Detrick disse que Wall Street está habituada a evitar batalhas de encerramento e até mesmo fracassos flagrantes no financiamento governamental, que se tornaram cada vez mais comuns na última década. Ele acrescentou que a paralisação mais longa já registrada ocorreu em 2018 e as ações subiram 10%.

“É provável que haja uma paralisação governamental em algum momento de 2025, mas, novamente, vimos muitas paralisações ao longo dos anos e o impacto a longo prazo é muito pequeno para a economia”, disse Detrick.

Também é improvável que os legisladores republicanos deixem Trump assumir a culpa por um incumprimento catastrófico da dívida nacional, apesar das suas dúvidas sobre o aumento dos défices federais.

Em vez disso, o maior risco relacionado com o mercado que um encerramento ou confronto sobre os limites da dívida poderia representar é o desvirtuamento dos planos do Partido Republicano para cortar impostos e regulamentos.

Trump e os legisladores republicanos estão ansiosos por prorrogar as principais disposições da Lei de redução de impostos e empregos de 2017, que expirará no final de 2025, incluindo cortes nas taxas de imposto sobre o rendimento individual. O presidente eleito também propôs reduzir ainda mais a taxa de imposto sobre as sociedades, o que chocaria os mercados em qualquer circunstância.

O presidente eleito e os seus conselheiros também estão a conceber formas de eliminar as regulamentações da administração Biden insultadas pelas empresas, o que poderá ser outro impulso para os mercados em 2025.

“O potencial positivo de um ambiente regulatório favorável aos negócios é claro. Acreditamos que os mercados têm razão em esperar que a desregulamentação apoie certas indústrias, incluindo os serviços financeiros e o petróleo e o gás, e ajude a estimular uma maior actividade de fusões e aquisições. “Os laços de Elon Musk e do vice-presidente eleito JD Vance com o Vale do Silício podem levar a uma regulamentação mais leve no setor de tecnologia”, escreveram analistas da LPL Financial em uma nota de pesquisa na segunda-feira.

Ainda assim, os analistas da LPL alertaram que a agenda de Trump também inclui várias disposições que poderão minar o entusiasmo alimentado pelos cortes fiscais e pela desregulamentação.

Trump prometeu impor novas tarifas elevadas sobre as importações do Canadá, México e China ao assumir o cargo em janeiro. Esses novos impostos, que ele poderia impor sem o Congresso, poderiam aumentar os custos para os americanos e desencadear tarifas retaliatórias por parte dos parceiros comerciais.

Os economistas também expressaram grande preocupação sobre o impacto potencial das prometidas deportações em massa de imigrantes indocumentados por Trump.

“A política comercial protecionista colocou os ‘Grandes’ na Grande Depressão. “Os custos de importação mais elevados prejudicam as margens de lucro dos importadores e a retaliação pode prejudicar o crescimento”, escreveram os analistas. “Simplificando, para que as ações desfrutem de um bom ano em 2025, a política da administração Trump terá de gerar mais benefícios do que custos.”

Trump afirma que os principais economistas e analistas não compreendem a verdadeira natureza das tarifas ou os objectivos económicos mais amplos que podem alcançar quando são impostas.

“Vai ter um efeito enorme, um efeito positivo. Será um efeito positivo”, disse Trump em outubro.

Fonte