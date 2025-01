Walmart recebe redesenho de logotipo após 17 anos

Wal-MartA popular rede varejista americana acaba de redesenhar seu logotipo, 17 anos após sua última reformulação em 2008. Isso intrigou muito muitos consumidores que desejam saber mais sobre a mudança e por que ela ocorreu. Desde a sua criação em 1962, o Walmart passou por várias renovações de logotipo. 2008 foi o ano de uma mudança muito significativa, pois foi eliminado o hífen entre Wal e Mart, sinônimo da marca desde o seu início em 1962.

Aqui exploramos por que o logotipo do Walmart foi redesenhado.

Gerente de marketing do Walmart compartilha o motivo da reformulação do logotipo

O vice-presidente sênior e diretor financeiro (CFO) William White revelou que o redesenho do logotipo do Walmart reflete suas capacidades em evolução. Também refletia o que eles agora ofereciam aos clientes.

“O Walmart aspira ser um varejista digital inspirador que ofereça todos os produtos, marcas e serviços que nossos clientes precisam e desejam”, disse White em comunicado publicado no Facebook. site oficial. “Esta atualização, baseada no legado do nosso fundador, Sam Walton, demonstra as nossas capacidades em evolução e o nosso compromisso de longa data em servir os nossos clientes de hoje e de amanhã”, continuou ele. White acrescentou que o redesenho também reflete os princípios orientados pelo fundador Sam Walton.

White, no entanto, mencionou em uma entrevista com Fortunaque o redesenho do logotipo não foi uma “mudança de marca”. Pelo contrário, foi uma “atualização” para refletir a sua identidade atual. Também refletiu a sua incursão no comércio eletrónico e no mercado digital.

O “Walmart” no novo logotipo do varejista agora tem letras mais grossas e hastes mais largas em seus icônicos brilhos amarelos semelhantes aos do sol. Outras mudanças importantes na marca incluem um fundo azul mais profundo e uma cor amarela mais brilhante nas faíscas solares. Espera-se que este novo logotipo apareça nas lojas físicas e online do varejista e em sua nova sede em Bentonville, Arkansas, ainda este mês.

Os cibercidadãos tiveram todos os tipos de pensamentos sobre o redesenho do logotipo do Walmart e os transmitiram nas redes sociais. Um usuário expressou desconhecido (Twitter), a opinião deles de que o novo logotipo era semelhante aos designs que você vê em uma “caixa de leite”. No entanto, eles reconheceram que os tons azuis mais profundos do novo logotipo pareciam “modernos” e “amigáveis”.