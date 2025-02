Walz diz que está ‘em contato com Delta’ após um acidente no acidente no aeroporto de Toronto

Walz diz que está ‘em contato com Delta’ após um acidente no...

Governo de Minnesota. Tim Walz (D) disse segunda -feira o que foi “Em contato com Delta” após o pouso acidental de um voo no Aeroporto Internacional de Toronto Pearson.

O voo se originou em Minneapolis-St. Aeroporto Internacional Paul no estado de Walz.

“Estou em contato com a Delta após um voo que tirou o acidente de MSP em Toronto esta tarde”, disse Walz em uma publicação na plataforma social X. “Grato pelos socorristas e profissionais em cena”.

A Administração Federal de Aviação (FAA) disse em comunicado enviado por e -mail à colina que o voo da Delta Air Lines “caiu enquanto aterrissava no Aeroporto Internacional de Toronto Pearson” na segunda -feira à tarde. Ele disse que todos no voo foram evacuados.

Delta Ele disse em sua conta Declaração de que ninguém havia morrido devido ao acidente, de acordo com os primeiros relatórios.

“Vários clientes com lesões foram transportados para hospitais na área. Nossa abordagem principal é cuidar do impacto ”, afirmou a companhia aérea.

O secretário de Transporte Sean Duffy disse na segunda -feira x que os pesquisadores de A FAA estava indo para Toronto e “entrou em contato com meu colega no Canadá para oferecer ajuda e ajuda com a pesquisa”.

Em sua própria publicação de segunda -feira Na plataforma social X, o representante de Minnesota, Tom Emmer (R), disse que estava “orando pelos passageiros e pela tripulação que estava a bordo do voo 4819 e tem o prazer de ver relatórios iniciais de que as vidas não foram perdidas”.

A publicação de Emmer chegou em resposta a Outra publicação de uma estação de televisão local em Minnesota com um link para um Relatório sobre o voo da Delta.

Em um aviso de implantação de segunda -feira obtido pelo Hill, o Conselho de Segurança de Transporte do Canadá disse que estava “implantando uma equipe de pesquisadores após um acidente que envolveu um avião operado pela Delta Airlines que ocorreu hoje no Aeroporto Internacional de Toronto / Lester B. Pearson.

A colina se comunicou para transportar o Canadá para comentar.

