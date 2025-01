Walz endossa o presidente democrata de Minnesota como próximo líder do Comitê Nacional Democrata

O ex-candidato à vice-presidência e governador de Minnesota, Tim Walz (D), está apoiando Ken Martin, presidente do partido estadual democrata em Minnesota, em sua tentativa de assumir o comando do Comitê Nacional Democrata (DNC).

“Em Minnesota, Ken construiu um modelo nacional sobre como eleger os democratas em um estado competitivo”, disse Walz em comunicado divulgado pela equipe de Martin.para o New York Times. “Vi a liderança de Ken em ação e ele é exatamente o que precisamos do nosso próximo presidente do Comitê Nacional Democrata”.

Martinhodisse em um comunicado no Xque se sentiu “honrado” por ter o apoio de Walz, chamando-o de “defensor da classe trabalhadora”.

O apoio é notável, especialmente considerando que Walzinicialmente se recusou a caminharna corrida do final do ano passado.

Martin e o presidente do partido estadual, Ben Wikler, de Wisconsin, obtiveram apoios impressionantes na disputa.

A equipe de Martin disse ter mais de 100 endossos de membros do comitê do DNC, embora o endosso de Walz seja o mais proeminente até agora. Wikler recebeu aprovação de figuras e grupos de destaque, como o líder da minoria no Senado, Chuck Schumer (DN.Y.).

Outros candidatos que entraram na disputa incluem o ex-governador de Maryland, Martin O’Malley (D), cuja equipe disse ter o apoio de mais de 60 membros do comitê do DNC; O senador do estado de Nova York, James Skoufis (D), que disse ter o apoio de mais de 20 membros; a ex-candidata presidencial Marianne Williamson; o ex-funcionário do Departamento de Segurança Interna, Nate Snyder; o advogado Jason Paul e a ex-candidata ao Congresso do Arkansas, Quintessa Hathaway.

A corrida para substituir o presidente cessante Jaime Harrison é no dia 1º de fevereiro.

