Wamendagri vazou os homens de Pabowo que se tornaram o orador da cabeça regional da cabeça

Yakarta, Viva – O vice -ministro de Assuntos Interior (Wamendagri), Bima Arya, disse que vários ministros no Gabinete Vermelho e Branco seriam um orador da principal atividade regional de retirada que foi planejada para ser realizada na Academia Militar Magelang (Akmil), Java Central.

Mais tarde, os ministros fornecerão a administração relacionada a programas prioritários nacionais sob a liderança do presidente da Indonésia, Pabowo Subianto.

“Organizamos os ministros necessários para fornecer gestão ou explicações sobre programas de prioridades nacionais, que terão a oportunidade de falar”, disse Bima Arya no Escritório do Ministério do Interior, Yakarta, na segunda -feira, 17 de fevereiro de 2025.

 Wamendagri Bima Arya Sugiarto.

Enquanto isso, os ministros que serão palestrantes na principal aposentadoria regional incluem o Ministro das Finanças, Sri Mulyani; Chefe da Agência Nacional de Nutrição (BGG), Dadan Handeyana; Para o Ministro dos Coordenadores de Alimentos, Zulkifli Hasan, também conhecido como Zulhas.

“O Ministro das Finanças, Sri Mulyani, falará sobre eficiência, por exemplo, o chefe do Conselho de Nutrição explicará o programa de alimentos nutricionais gratuitos. Então, o Ministro da Agricultura e o Ministro dos Coordenadores de Alimentos falarão com objetivos de auto -auto – A suficiência de alimentos auto -sufficiência “, explicou Bima.

Inauguração da cabeça regional

Ele relatou anteriormente que o vice -ministro de Assuntos Interior (Wamendagri), Bima Arya, disse que até 961 chefes regionais e líderes regionais anexados seriam nomeados pelo presidente da Indonésia, Pabowo Subrinto, na quinta -feira, 20 de fevereiro de 2025.

A inauguração do chefe regional eleito e seu vice disse que Bima Arya foi realizado no Palácio do Estado, em Yakarta, por volta das 10:00 da mata.

“Atualmente, temos 481 regiões (chefes regionais) que serão inaugurados pelo presidente e isso significa que 961, incluindo seus representantes e os presentes, são 944. INSHALLAH INAUGURAION ocorrerá no palácio do estado”, disse Bima Arya a jornalistas do ministério do Escritório de Assuntos Interior, Central Yakarta, na segunda -feira, 17 de fevereiro de 2025.