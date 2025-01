Wang Xing: A polícia tailandesa investiga o paradeiro de dois cidadãos chineses suspeitos de serem vítimas de tráfico de seres humanos

VIVA – A polícia tailandesa está a investigar o paradeiro de dois cidadãos chineses desaparecidos que se teme serem vítimas de um sindicato de tráfico de seres humanos. Acredita-se que um caso tenha semelhanças com o caso do ator chinês resgatado Wang Xing.

Wang, também conhecida pelo nome artístico de Xing.

A polícia tailandesa disse que ele foi vítima de tráfico de pessoas, informou o site. Canal de notícias da Ásia. Vamos continuar lendo o artigo completo abaixo.

Um caso envolve um modelo masculino chamado Yang Zeqi, que desapareceu no final de dezembro, enquanto outro caso envolve o desaparecimento de uma jovem, Wu Jiaqi, cujo caso chamou a atenção da polícia tailandesa esta semana, site de notícias tailandês. Correio de Bangkok relatado na sexta-feira.

Yang Zeqi e Wu Jiaqi, WNs chineses que desapareceram após viajar para a Tailândia

No caso de Yang Zeqi, seus parentes postaram sobre seu desaparecimento nas redes sociais e estavam buscando ajuda, de acordo com o inspetor-geral da Polícia Real da Tailândia, Thatchai Pitaneelaboot.

A série de eventos foi publicada na quarta-feira na plataforma chinesa de microblog Sina Weibo por um usuário, Mou, que alegou ser primo de Yang.

De acordo com Mou, Yang encontrou um aviso de audição em 8 de dezembro para uma produção cinematográfica na Tailândia. Ele havia compartilhado a chamada de elenco com seus amigos, mas eles não se inscreveram devido a conflitos de agenda.

No caso de Wu, o universitário de 21 anos perdeu contato com sua família logo após chegar à Tailândia, em 6 de janeiro, informou o canal de notícias tailandês Khaosod English.

Segundo o pai de Wu, era sua primeira viagem ao exterior e ele viajava com um amigo chinês que conhecia há menos de um mês pelas redes sociais.

Wu desembarcou na Tailândia por volta das 4h e contatou sua mãe via WeChat, compartilhando sua localização e planos de ficar na área de Don Mueang, segundo relatos. caosod.

Sua mãe alertou o estudante para não viajar para Mianmar, mas Wu garantiu a ela que ele estava “Eu não ousaria ir para Mianmar”.

O contato com Wu foi perdido por volta das 16h. As investigações revelaram que um carro pegou Wu no aeroporto de Suvarnabhumi e o levou para um hotel na área de Lat Krabang.

Os registros do hotel mostram que Wu registrar às 5h e saiu quatro horas depois, informou Khaosod.

O pai de Wu voou pessoalmente para Bangkok para solicitar ajuda da Polícia Real Tailandesa na quarta-feira, segundo Khaosod.