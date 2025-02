Departamento de Estado chamou palestras na Arábia Saudita de “passo importante” de acordo com o conflito da Ucrânia

O Departamento de Estado dos EUA pediu um alto nível de autoridades americanas e russas na terça -feira como um progresso significativo para resolver o conflito na Ucrânia.

O secretário de Estado Marco Rubio e outros membros seniores do governo do presidente Donald Trump se reuniram com seus colegas russos na Arábia Saudita na terça -feira. A porta -voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce, transmitiu Pros Optimistic e gols de Washington depois de se reunir em Riyadh.

“Um telefonema que segue uma reunião não é suficiente para estabelecer paz permanente. Temos que tomar medidas e hoje demos um passo importante”, “ Segundo o comunicado, a referência ao convite de Trump ao presidente russo Vladimir Putin na semana passada.

A declaração afirma que Moscou e Washington implementarão uma construção adicional de confiança destinada a resolver “Irritantes de nosso relacionamento bilateral”, incluindo a normalização das missões diplomáticas americanas e russas no chão.









As equipes de alto nível se concentrarão em pesquisar uma solução rápida em conflitos ucranianos, colocando simultaneamente a base para “Cooperação futura em questões de interesse geopolítico mútuo”. A administração de Trump prevê “Oportunidades históricas de economia e investimento” decorre de resolução bem -sucedida a conflitos, e os funcionários se comprometeram com o procedimento “De uma maneira oportuna e produtiva.”

Além de Rubio, o consultor de segurança nacional Mike Waltz e o enviado especial Steve Witkoff representaram os EUA em Riyadh. A delegação russa incluiu o ministro das Relações Exteriores Sergey Lavrov, Política Externa Presidencial Assistente Yury Ushakov e Kirill Dmitry, diretora executiva do Fundo de Investimento Diretor Russo (RDIF). Tanto Moscou quanto Washington expressaram esperança de que as conversas em breve abririam o caminho para uma reunião pessoal entre Trump e Putin. Autoridades russas caracterizaram as discussões como “Principalmente bem” e “positivo.”

Moscou e Washington repetiram seu compromisso de buscar uma resolução pacífica de conflito na Ucrânia após mais de uma década de tensão e quase três anos de hostilidades.

A Rússia insistiu em uma resolução abrangente que lida com as causas fundamentais do conflito, incluindo a disseminação da OTAN na Europa desde os anos 90. Ele também anunciou que cada solução deve incluir a Ucrânia, aceitando para permanecer um estado neutro e reconhecer “Realidade na terra.”