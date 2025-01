WB Games Fighter Multiversus Desloca após a 5ª temporada

Jogos WB e Jogos de jogador Anunciou a 5ª temporada de MultiversoIsso começa em 4 de fevereiro, será o último. Quando a temporada terminar, as funções on -line para o jogo não estarão mais disponíveis.

WB Games Multiversus está desconectado no final de maio

Em Multiversus atualizar Dos jogos do WB, o estudo anunciou que a 5ª temporada termina em 30 de maio às 9h PST, os recursos on -line não estarão disponíveis para os jogadores. Além disso, o jogo será eliminado da PlayStation Store, Microsoft Store, Steam e Epic Games Store.

A empresa confirma que a Multiversus será jogável fora da linha com o modo de jogo local contra oponentes da IA ​​ou até três amigos. Enquanto os jogadores instalam ou atualizam a versão mais recente do jogo e criam um arquivo de salvamento local em sua plataforma desejada, o jogo deve ser jogável offline com todos os conteúdos vencidos e adquiridos.

Enquanto muitas dessas mudanças ocorrem em alguns meses, hoje são feitas mudanças. Neste momento, os jogadores não podem mais fazer transações de dinheiro real em Multiversus. Isso significa que qualquer pessoa que queira obter um Gleamium antes que o jogo feche não tenha sorte. Os jogadores que atualmente têm um esconderijo GLAMIUM ainda podem ser usados ​​até o final da 5ª temporada.

“O mais importante é que queremos agradecer a cada jogador e pessoa que jogou ou apoiou o Multiversus”, diz o comunicado da WB Games. “Todos nós nos jogos e na Warner Bros. jogadores. Sempre seremos gratos pelo incrível apoio da comunidade Multiversus ao longo desta viagem.

O Multiversus foi lançado originalmente no acesso antecipado em 2022. O período beta encerrado em 2023, no qual o jogo foi desconectado. A versão completa do jogo foi lançada no ano passado com 26 personagens jogáveis. Atualmente, existem 33 personagens jogáveis, com Aquaman e Lola Bunny da 5ª temporada que elevam esse total para 35.