Wendy Williams fala sobre tutela: ‘Sinto como se estivesse na prisão’

Wendy Williams Recentemente, ela se manifestou contra sua tutela, alegando que se sente como se estivesse presa e que não tem qualquer deficiência cognitiva, apesar de relatos anteriores.

O que Wendy Williams disse sobre sua tutela?

Williams recentemente ligou para o programa de rádio The Breakfast Club e rejeitou várias alegações de que sofria de demência e afasia.

“Eu pareço assim, caramba?” Williams perguntou (via Variedade) quando o diagnóstico foi feito. “Não tenho nenhum comprometimento cognitivo, entende o que estou dizendo? Mas sinto que estou na prisão. “Estou neste lugar onde as pessoas têm 90, 80 e 70 anos… Algo está errado com essas pessoas aqui neste andar.”

Williams também foi acompanhada por sua sobrinha, Alex, que corroborou a história. De acordo com Alex, o apartamento da casa de repouso onde Williams mora tem “uma cama, uma cadeira, uma TV, um banheiro e ela olha pela janela para os prédios do outro lado da rua. Essa é a vida dele.”

A sobrinha de Williams também afirmou que Williams não tinha acesso à Internet em seu apartamento nem recebia ligações de entes queridos. “Isso é o que chamamos de abuso emocional”, disse sua sobrinha.

A ex-apresentadora de talk show disse que espera se mudar em breve da cidade de Nova York para Miami para ficar com sua família. Ela disse que não tem certeza se poderá visitar seu pai no aniversário de 94 anos dele e chorou ao descrever a situação em que se encontrava.

“Estou exausto pensando: e se eu não puder ver meu pai no aniversário dele? Aos 94 anos, o dia seguinte não está prometido”, disse Williams. “Minha vida está meio ferrada.”

No ano passado, a equipe de Williams emitiu um comunicado em seu nome, revelando que a atriz e ex-apresentadora de talk show estava recebendo cuidados na Weill Cornell Medicine, na cidade de Nova York, e havia sido diagnosticada com afasia progressiva primária e demência frontotemporal. Na época, o comunicado dizia que Williams poderia fazer muitas coisas sozinha.