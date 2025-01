Wendy Williams supostamente ‘feliz’ em meio a problemas de saúde

Ex-locutor Wendy Williams parece estar mantendo o ânimo elevado em meio aos contínuos problemas de saúde que a levaram a se retirar da vida pública. A apresentadora de rádio de 60 anos decidiu viver sua vida privada a partir de 2023. Relatórios revelaram que ela foi diagnosticada com afasia e demência.

Relatórios afirmam que Wendy Williams está ‘feliz’ e ‘contente’ em meio a problemas de saúde

Wendy Williams não permitirá que nada se interponha entre seu bom humor e a vida. O ex-DJ, que apresentou três programas de televisão ao longo de mais de 30 anos, não está mais sob os olhos do público. No entanto, uma fonte próxima Semanal dos EUA compartilhou: “Ela ainda é Wendy”. A fonte acrescentou ainda que Williams está “contente e feliz por estar com sua família”.

Em meio a rumores sobre a vida de Wendy fora dos olhos do público, relatos também sugeriram que o ex-DJ de rádio aparecerá na TV. O indicado ao Daytime Emmy Award aparecerá no programa matinal do The Breakfast Club. Ela falará sobre tutelas e tutelas. De acordo com o visualização do programaWilliams compartilhará suas idéias sobre como o sistema de tutela deve ser “transparente, compassivo e projetado para preservar a dignidade, não o controle”.

Williams quebrou o silêncio sobre seu diagnóstico de demência frontotemporal e afasia pela primeira vez em fevereiro de 2024. Seu representante disse: “Receber um diagnóstico permitiu que Wendy recebesse os cuidados médicos de que necessita”.

O PR também destacou a dificuldade de Williams em lidar com a situação. “A decisão de partilhar esta notícia foi difícil e foi tomada após cuidadosa consideração, não só para defender a compreensão e compaixão por Wendy, mas também para aumentar a consciencialização sobre a afasia e a demência frontotemporal e apoiar milhares de pessoas que enfrentam circunstâncias semelhantes.

Embora Wendy Williams tenha se aposentado da vida pública, ela ainda era vista participando de eventos importantes para seus familiares. Ele apareceu no evento de formatura da faculdade de seu filho Kevin Junior em Miami em dezembro de 2024. Williams teve que usar uma scooter durante o evento.

Williams supostamente usa a scooter para combater o linfedema, uma doença crônica que causa inchaço no corpo. Com tantos problemas sérios de saúde, o grande espírito de Wendy Williams inspira muitos.