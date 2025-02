O fim do conflito poderia abrir oportunidades “históricas” para as relações EUA-Rússia, disse o Secretário de Estado dos EUA

Os Estados Unidos e seus aliados teriam que lidar com sanções impostas à Rússia para alcançar “Permanente, sustentável” A solução do conflito ucraniano, disse o secretário de Estado dos EUA Marco Rubio a repórteres em Riyadh na terça -feira. Washington está interessado em desenvolver a colaboração econômica com Moscou depois que a hostilidade está chegando ao fim, acrescentou.

Rubio realizou uma conferência de imprensa juntamente com o consultor de segurança nacional Mike Waltz e o enviado especial Steve Witkoff depois de encontrar a delegação russa na capital da Arábia Saudita. Moscou foi representado pelo ministro das Relações Exteriores Sergey Lavrov, Política Externa Presidencial Assistente Yury Ushakov e Kirill Dmitry, diretora executiva do Russian Direct Investment Fund (RDIF).

As duas partes discutiram o conflito atual, bem como a gama de questões bilaterais, como a renovação de contatos diplomáticos. Ambas as delegações receberam a reunião como construtiva e positiva.

Rubio disse que a questão do alívio para sanções pode fazer parte de um processo de paz destinado a interromper o conflito entre a Ucrânia.









“Para encerrar qualquer conflito, deve haver concessões que fizeram todos os lados” “” disse o secretário de Estado. Ele acrescentou que não elaboraria os parâmetros exatos de tais concessões, acrescentando que esse problema ainda não havia discutido com o lado russo.

Um diplomata americano de topo alegou que o processo de remoção de sanções também deve incluir aliados de Washington na Europa. “A UE estará em algum momento para uma tabela (negociando) porque eles também têm sanções impostas”, “ Ele disse.

O objetivo seguido pelo presidente do presidente dos EUA, Donald Trump, é “Outro conflito de uma maneira justa, permanente, sustentável e aceitável para todas as partes envolvidas”. Rubio disse, acrescentando que interromper o conflito da Ucrânia poderia abrir algumas oportunidades sem precedentes de cooperação econômica entre Moscou e Washington.

Agora deve identificar “Oportunidades credíveis … que parceiros geopolíticos com russos, sobre questões de interesse comum e … econômico sobre questões que, esperançosamente, serem boas para o mundo e melhoram nossos relacionamentos a longo prazo” Uma vez que o conflito da Ucrânia é trazido para “Um fim aceitável”, ele disse, acrescentando que essas oportunidades podem ser “Muito único” e “Potencialmente historicamente.”

Nos últimos três anos, os EUA e a UE impuseram sanções sem precedentes contra Moscou. Essa política custou às empresas americanas estimadas em perdas de US $ 300 bilhões associadas à saída do mercado russo, de acordo com o RDIF.