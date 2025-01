Whitmer assina legislação que permite aos farmacêuticos de Michigan prescrever anticoncepcionais

A governadora de Michigan, Gretchen Whitmer (D), sancionou dois projetos de lei no início desta semana que permitirão que os farmacêuticos do estado prescrevam anticoncepcionais hormonais.

House Bill 5436 dá aos farmacêuticos de Michigan a capacidade de prescrever anticoncepcionais hormonais, como pílulas anticoncepcionais, pílulas anticoncepcionais de emergência, adesivos e anéis vaginais.

Whitmer também assinou uma segunda lei, House Bill 5435, exigindo que as companhias de seguros cubram os custos dos contraceptivos hormonais prescritos pelos farmacêuticos no estado.

A agência de licenciamento do estado de Michigan e o conselho de farmácia têm até o outono de 2026 para criar regras que permitam a implementação de cada lei, de acordo com o Imprensa Livre de Detroit.

Como muitos estados, Michigan enfrenta uma escassez de obstetras e ginecologistas, o que dificultou o acesso das pessoas no estado à contracepção hormonal, de acordo com um estudo. declaração divulgado pelo gabinete do governador.

“Esses projetos de lei aumentam o acesso a métodos contraceptivos seguros e acessíveis e reconhecem os farmacêuticos como membros importantes das equipes de saúde da mulher”, dizia o comunicado.

Michigan é o último estado a tentar aumentar o acesso ao controle da natalidade, permitindo que os farmacêuticos prescrevam anticoncepcionais hormonais.

Os farmacêuticos podem prescrever anticoncepcionais hormonais em pelo menos 30 estados e em Washington, D.C., de acordo com o Instituto Guttmacheruma organização de pesquisa e política sobre saúde sexual e direitos reprodutivos.

Whitmer assinou uma série de outros projetos de lei destinados a melhorar a saúde materna e aumentar o acesso aos cuidados de saúde reprodutiva no estado. Esses projetos incluem uma lei que facilita a doação de leite materno e outra que amplia os serviços de saúde mental materna para mulheres no pós-parto.

