Wicked: For Good Diretor Jon M. Chu explica o motivo do título da sequência

No mês passado, Wicked: Part Two recebeu oficialmente o novo título de Mal: para sempre. O diretor Jon M. Chu acredita que mudar o título para refletir uma linha do roteiro foi a decisão certa.

“Quem quer um filme chamado Wicked: Part Two?” Chu disse no National Review Board Awards. “No roteiro, sempre dizia ‘Para sempre’, então era apenas um ponto como ‘Será que realmente queremos chamar isso de Parte Dois?’ E ninguém quer isso.”

For Good refere-se à penúltima música interpretada no segundo ato por Elphaba (Cynthia Erivo) e Glinda (Ariana Grande). Segundo Chu, For Good foi o único título cogitado para a segunda parte.

“Quero dizer, isso é o destino”, acrescentou Chu. “Para sempre, nós sabemos, é como, ‘Onde estamos indo com este filme? Vamos terminar isso.’”

O que Jon M. Chu implica em Wicked: For Good?

Wicked: For Good é a segunda parte da adaptação cinematográfica em duas partes do musical teatral vencedor do Tony Award. Chu dirige a sequência a partir de um roteiro de Dana Fox e Winnie Holzman. Marc Platt e David Stone serão os produtores.

Além de Erivo e Grande, o conjunto Wicked: For Good inclui Jonathan Bailey como Fiyero Tigelaar, Ethan Slater como Boq Woodsman, Bowen Yang como Pfannee e Peter Dinklage como a voz do Dr. Dillamond, Michelle Yeoh como Madame Morrible e Jeff Goldblum como O Maravilhoso Mágico de Oz.

Wicked: Part Two continuará a história das bruxas de Oz. Após os momentos finais da Parte Um, Galinda agora é apelidada de Glinda, a Boa, enquanto Elphaba é chamada de Bruxa Má do Oeste.

Wicked foi um grande sucesso para a Universal. A estreia doméstica de US$ 112,5 milhões é agora a maior de todos os tempos para um filme baseado em um musical da Broadway. Wicked arrecadou mais de US$ 682 milhões em todo o mundo com um orçamento de US$ 150 milhões.

Wicked: For Good estreia nos cinemas em 21 de novembro de 2025.

