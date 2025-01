Wicked: For Good ‘O mundo mais pesado e complicado’ apresentado por Jonathan Bailey

Jonathan Bailey está causando um mundo “mais pesado e mais complicado” em Mal: para sempre.

Bailey interpretou Fiyero Tigelaar em Wicked, de Jon M. Chu, que estreou nos cinemas dos EUA em novembro de 2024. Ele logo repetirá o papel na próxima sequência, Wicked: For Good, que chega aos cinemas no próximo outono.

conversando com indiewireBailey provocou brevemente o que os fãs do primeiro filme podem esperar de Wicked: For Good.

O que Jonathan Bailey disse sobre Wicked: For Good?

“Acho que entendemos o mundo e como ele funciona (agora)”, disse Bailey. “Estou muito animado com a mudança de tom. O mundo fica mais pesado e complicado e há uma sensação de esperança, alegria, resiliência e todas as coisas que amamos na jornada de Elphaba que mal posso esperar.”

Bailey também zombou de alguns números musicais de Wicked: For Good; Especificamente, ele mencionou que “As Long As You’re Mine” é algo que ele está realmente ansioso para que os fãs vejam.

“’As Long as You’re Mine’, eu estava ouvindo na (minha) bicicleta no caminho para conhecer Jon Chu, você sabe, muitos anos atrás, e essa sempre foi uma das minhas músicas favoritas”, disse Bailey. Ele disse: “Estou muito animado com isso também. “É incrível.”

Refletindo sobre ter visto o musical Wicked pela primeira vez quando era mais jovem, Bailey disse: “Indo ver Wicked com amigos e família e minha Nana no dia seguinte à sua estreia aqui, fiquei realmente surpresa por ser uma coisa local. projetos comunitários. Há muitos momentos na sua vida em que a arte pode inspirar você e as paixões podem ser despertadas, mas a maior farsa é permitir que elas permaneçam adormecidas quando você sabe que elas estão lá. E é por isso que sou sempre grato por Fiyero e ‘Wicked’ porque eles realmente trouxeram a dança de volta (para minha vida), o que é incrível.”

Wicked agora está disponível para aluguel ou compra em serviços de streaming digital como Apple TV, Fandango at Home e muito mais. Wicked: For Good chega aos cinemas em 21 de novembro de 2025.