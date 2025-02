Will Ferrell reage a Oscar de Will & Harper: ‘Chupa’ ”

Ator Will Ferrell Em uma piada, ele chamou o Oscar por não nomear seu documentário 2024 Will & Harper na categoria de Melhor Recurso de Documentário. O filme, que apresenta Ferrell e seu amigo íntimo Harper Steele, concentra -se na dupla que realiza um campo travesso em um carro e mostra seu link de 30 anos. Will & Harper estreou na Netflix em 27 de setembro de 2024, apenas alguns dias após um lançamento teatral limitado.

Will Ferrell diz ‘Chupa’, o Oscar de Ventando Will & Harper

Will Ferrell apareceu em Stephen Colbert’s O show tardio Em 3 de fevereiro, onde ele compartilhou sua reação a Will & Harper para não receber uma indicação ao Oscar.

Quando o ator estava sentado no sofá, Colbert começou a elogiar o documentário e o forte vínculo entre Will Ferrell e Harper Steele. Em resposta, Ferrell disse: “Pergunte -me se indicamos o Oscar”, o que levou o anfitrião a elogiar ainda mais o filme antes de finalmente fazer a pergunta.

Expressando sua frustração por não receber uma indicação, Will Ferrell disse: “Não entendemos”. Em resposta, Colbert pediu desculpas e amaldiçoou a academia. Para o qual, Ferrell acrescentou: “Especialmente a filial do DOC. Você não quer sair com o ramo do DOC.

Olhando para o público do programa, a estrela da estrela se tornou o grupo responsável por selecionar o nomeado para as melhores características de documentários. Ele disse: “Espero que haja alguns deles aqui esta noite. Se você é um membro da filial do DOC, é uma merda.

Em particular, o filme conseguiu conquistar críticos e o público, recebendo críticas excepcionais a eles. Em Tomates RottenEle obteve uma pontuação quase perfeita de 99% no tomatômetro e 81% no módulo de palomitas de milho. Além disso, em MetacríticoO filme tem uma qualificação “geralmente favorável”, vencendo uma pontuação sólida de 74, com base em 28 críticas às críticas.