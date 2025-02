William Byron vence a corrida de 2025 Daytona 500 pelo segundo ano consecutivo

Vencedor perene William Byron Ele reinou Supreme na carreira de Daytona 500 2025 pela segunda vez em sua carreira, completando duas vitórias consecutivas na competição. Byron acrescentou o título ao seu brilhante gabinete de troféu depois de chegar ao topo na ‘Great American Race’ em 2024 também. No entanto, a corrida não estava isenta de incidentes, uma vez que a deterioração do clima e os confrontos na pista resultaram em um relógio cheio de eventos para os presentes.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a vitória histórica de William Byron na corrida 2025 Daytona 500.

William Byron vence 2025 Daytona 500 por segundo

O piloto de corrida de carros de 27 anos garantiu primeiro após duas voltas de tempo extra, o que a torna a sexta vez nos últimos oito anos que o Daytona 500 foi decidido após o tempo de regulamentação.

A vitória de William Byron ocorreu depois que uma intensa luta entre Denny Hamlin, Cole Custer e Chase Briscoe acabou abrindo o caminho para o eventual campeão. Com um retorno a ir e Hamlin liderando a corrida, Briscoe tocou inadvertidamente o carro do vencedor do Daytona 500, fazendo com que Hamlin se vira e colidisse com Austin Cindric. Byron aproveitou instantaneamente a situação e alcançou a bandeira quadriculada depois de navegar no acidente.

A maratona de 500 milhas, feita no Daytona International Speedway em Daytona Beach, Flórida, também viu o advento de duas bandeiras amarelas. A primeira cautela ocorreu com 14 voltas restantes na corrida após um acidente que envolveu Ryan Blaney, Joey Logano e outros. Enquanto isso, as autoridades levantaram a segunda bandeira amarela com apenas cinco voltas depois que o carro nº 60 de Ryan Precee voou por um acidente. Além disso, a corrida também sofreu dois atrasos devido à chuva torrencial.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também estava presente para testemunhar a vitória de William Byron em 2025 Daytona 500. Enquanto conversava com Fox Sports“Jamie pouco sobre sua experiência na corrida, disse Trump:” Eles têm muita coragem fazendo isso.

Enquanto Byron disse o primeiro lugar na corrida, Tyler Reddick, Jimmie Johnson, Chase Briscoe e John Nemechek completaram as cinco melhores classificações do evento.