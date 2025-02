Wirda Mansur nega ter 90 mil membros e receber RP9 bilhões

Yakarta, vivo – Wirda Mansur finalmente falou sobre o problema do milenar anti Bokek (MAB) pagou à comunidade fundada em 2020. Wirda Mansur enfatizou que as notícias recebidas por Rp9 bilhões de 90 mil membros do MAb não eram verdadeiras.

Leia também: Mais popular: a Nasution de Keenan rejeitou RP50 milhões de vidi aldiano para DeSy Ratnasari revelou os requisitos do possível marido

Ultimamente, tem sido muito uma conversa que Wirda Mansur recebeu dinheiro de 90 mil membros do MAB, cada um dos quais pagou RP100 mil. Se acumulado, a quantidade de dinheiro atinge Rp9 bilhões. Mova -se ainda mais.

“Também queremos esclarecer os números que circulam em público. Perguntas para 9m Rupiah e 90 mil membros,“O comunicado oficial de Wirda Mansur escreveu no Instagram, citado na quinta -feira, 20 de fevereiro de 2025.

Leia também: Wirda Mansur Trabalho e trabalho, uma figura viral nas redes sociais porque é solicitado a devolver o dinheiro dos usuários da Internet

https://www.youtube.com/watch?v=la6q8ift2e4

Os 90 mil membros discutidos de acordo com Wirda Mansur não são o número total de membros oficiais do MAB, mas o número total de pessoas que participaram de um programa de mAb gratuito, como o seminário da Web e os membros do canal Telegram, assinam. Portanto, nem todo esse valor paga dinheiro ao MAB para ingressar como membros.

Leia também: Caçada por faturas de dívidas, Wirda Mansur foi absorvida em mostrar que sua agitação é a dona dos Ponpes

“Os número 90 mil membros que são frequentemente mencionados não são membros pagos. Mas o número total de participantes que participaram de um programa gratuito, seminário da web e assinante de telegrama“, disse.

No comunicado, Wirda Mansur revelou que havia uma taxa mais barata que o RP 100.000 PAA para os membros oficiais de MAb. Cada registro tem uma taxa diferente, dependendo do pacote de aprendizado a seguir.

 Joseph Mansur e Wirda Mansur

“O número de membros ativos que são realmente subscritos é muito menor com diferentes variações nas taxas de registro, a partir de RP. Para que o problema de 100 mil x 90 mil membros possa ser estritamente enfatizado, de modo que o número está incorreto,“Ele explicou.

Wirda Mansur explicou que o mAb foi estabelecido com o objetivo de ser uma plataforma educacional, comunitária e de tutoria, não como um negócio de investimento ou um esquema financeiro específico. No MAB, seus membros podem cursos e fazer vários treinamento relacionados aos conselhos de negócios e como ter sucesso. Com o tempo, a comunidade estava crescendo e se tornou uma plataforma gigante que foi processada por muitas pessoas.

Atualmente, o mAb está aumentando novamente porque, de acordo com Wirda Mansur, para estabelecer a comunidade, não é fácil. Além disso, ele não estabelece custos mensais pagos. Wirda Mansur solicitou suporte e orações de usuários da Internet para que o MAB pudesse funcionar novamente com um sistema melhor.

“Minério para que possamos estar presentes novamente e executar um sistema melhor“, disse.