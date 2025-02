Workshop de Rangayana em Tomorrow Theater Songs

Rangayana em Kalaburagi organizará um workshop de três dias para aprender músicas de teatro em seu campus a partir de quinta -feira.

O diretor de Rangayana, Sujata Jangamshetty, que vai a uma conferência de imprensa aqui na terça -feira, disse que o artista de teatro sênior Shambulinga Waldoddi ensinará canções de teatro compostas por Karanth, Chandrashekar Kambar e outros.

O diretor de Ranga Sangaeta, Mysuru, Chandrashekaracha Heggotara abrirá o workshop de três dias.

Cinqüenta estudantes do Departamento de Música da Universidade Gulbarga, Smt. VG Women’s Greed College, Universidade de Sharnbasva, Godutai Doddappa Appa Women School e College of Gestes Reshmi participarão do workshop.

O Dr. Jangamshetty disse que estudantes de outras instituições de teatro e artistas interessados ​​em aprender músicas de teatro podem participar do workshop.