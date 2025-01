Workshop sobre projeto de lei de irrigação (emenda) de Karnataka, 2024, realizado em Mysuru

O Departamento de Recursos Hídricos conduziu na segunda-feira um workshop para funcionários sobre várias disposições da Lei (Emenda) de Irrigação de Karnataka de 2024, que entrará em vigor no devido tempo.

K. Vishwanath Reddy, oficial especial do vice-ministro-chefe DK Shivakumar, instruiu o pessoal do departamento a se informar sobre as disposições da lei e a tomar medidas para pôr fim ao uso ilegal ou não autorizado de água de canais, rios e lagos, etc. para fins de irrigação.

O governo alterou a Lei de Irrigação de Karnataka de 1965 (Lei de Karnataka 16 de 1965) para evitar a extração ilegal de água e garantir que a água chegue ao usuário final, e recebeu o consentimento do Governador. As regras e disposições alteradas da lei serão implementadas dentro de duas semanas, disse Reddy.

Com a lei alterada, muitas irregularidades, como o desvio de água dos canais, podem ser evitadas, o que ajudará os agricultores desta última região. O objetivo do workshop foi informar os funcionários do departamento sobre as diversas disposições da Lei alterada, disse ele.

Embora existisse uma Lei de Irrigação no estado, o Sr. Shiva Kumar, que também é Ministro dos Recursos Hídricos, observou durante a sua visita à região norte de Karnataka que foram instaladas condutas para desviar a água ao longo das rotas do canal. Ao interrogar os funcionários, descobriu-se que eles não tinham poderes legais para reprimir tais práticas. Portanto, foi decidido alterar a lei e dar-lhe mais força para prevenir o desvio ilegal de água, disse o Sr. Reddy.

Um projecto de alteração foi preparado em consulta com outros 14 departamentos antes de ser finalmente aprovado e apresentado na Assembleia. Após o que o Conselho recebeu a aprovação do Governador, acrescentou.

Os especialistas sublinharam que, de acordo com a lei alterada, era imprescindível obter autorização para perfurar um poço, extrair água subterrânea ou criar um reservatório de água num raio de 500 metros do canal.

Especialistas e altos funcionários informaram sobre as diversas questões jurídicas e técnicas e esclareceram as dúvidas dos funcionários.

Sujatha L. Jadhav, Subsecretário do Governo, Irrigação, KG Mahesh, Diretor, Instituto de Pesquisa de Engenharia de Karnataka, funcionários seniores do Departamento de Irrigação, chefe do CADA, Shiva Mahadevaiah, engenheiro-chefe da Cauvery, Neeravari Nigam Ltd, RLVenkatesh et al.