Workshop sobre resgate e reabilitação de vida selvagem afetada por derramamentos de óleo realizado em Vandalur

Especialistas do Wildlife Trust of India (WTI) e do Besant Memorial Animal Dispensary (BMAD), que estiveram envolvidos no resgate e reabilitação de pelicanos afetados pelo derramamento de óleo de Ennore Creek em dezembro de 2024, conduziram um workshop de três dias no Advanced Institute of Conservação da Vida Selvagem (AIWC) em Vandalur. O workshop centrou-se na gestão da vida selvagem afectada por derrames de petróleo.

O evento, organizado pelo WTI em colaboração com o Fundo Internacional para o Bem-Estar Animal (IFAW), de 22 a 24 de janeiro, contou com a participação de 33 veterinários, funcionários do Departamento Florestal e conservacionistas de Maharashtra, Kerala, Karnataka, Gujarat, Andhra Pradesh e Tamil. Nadau.

O workshop incluiu palestras e sessões práticas lideradas por especialistas, abrangendo os conceitos básicos dos derrames de petróleo, o seu impacto na vida selvagem e estratégias de resposta a emergências.

Além de sessões sobre segurança de socorristas, alojamento de animais contaminados e cuidados veterinários para a vida selvagem afectada, os participantes também realizaram exercícios de campo demonstrando técnicas para resgatar, marcar e libertar aves contaminadas, seguidos de sessões sobre limpeza e reabilitação de aves contaminadas.

O último dia do workshop incluiu uma visita de campo a Ennore Creek e um estudo de caso sobre o recente derramamento de petróleo em Bhavnagar, em Gujarat.

Na cerimônia de encerramento, o Diretor Veterinário do WTI, NVK Ashraf, o Diretor do AIWC, A. Udhayan, o Diretor do Parque Zoológico Arignar Anna, Ashish Kumar Srivastava, e o Diretor Adjunto do AIWC, Senbagapriya, distribuíram certificados aos participantes.

Bhushan Krishnamurthy, do Madras Crocodile Bank Trust, Chengalpattu, disse que o workshop foi revelador e forneceu informações valiosas sobre os desafios da gestão de derramamentos de óleo e resgate de vida selvagem, oferecendo conhecimento teórico e prático. Ela apreciou as sessões práticas e a oportunidade de se conectar com outras pessoas da área.

M. Nithya Kalyani, guarda florestal da divisão Ramanathapuram, disse: “Embora tenhamos experiência com animais terrestres, trabalhar com vida selvagem marinha, especialmente a captura de pássaros, foi um novo desafio para nós. Os insights compartilhados sobre as dificuldades que enfrentaram foram particularmente úteis.”

Dinesh Vinherkar, da Associação de Bem-Estar Animal e Conservação da Vida Selvagem de Maharashtra, diz que agora está considerando realizar um programa semelhante em Maharashtra, pois percebe que existem problemas semelhantes em Maharashtra e acredita que esse conhecimento ajudará a entender como abordar e gerenciar efetivamente tais situações.