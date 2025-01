Wray se despede do FBI: agência deve evitar “partidarismo e política”

O diretor cessante do FBI, Christopher Wray, enfatizou durante seu discurso de despedida que o escritório deve deixar de lado o “partidarismo e a política” para manter a “independência” e a “objetividade”.

Wray fez seu discurso durante uma cerimônia de despedida na sede do FBI, dias antes de renunciar ao cargo que ocupou por mais de sete anos.

Ele enfatizou que o FBI deve fazer o seu trabalho com “profissionalismo, rigor e integridade”, ao mesmo tempo que segue os fatos “onde quer que eles levem”.

“Significa conduzir investigações sem medo ou favorecimento. E significa não conduzir investigações quando a situação não existe”, disse Wray. ditado durante a cerimônia de sexta-feira.

“É disso que se trata o Estado de Direito”, acrescentou. “Temos que manter a nossa independência e objetividade, ficando acima do partidarismo e da política. Porque é isso que o povo americano espera e acho que é isso que eles merecem.”

Wray disse no início de dezembro do ano passado que planeja renunciar ao cargo antes da posse do presidente eleito Trump, em 20 de janeiro. Ele foi nomeado por Trump em 2017, sucedendo ao então diretor do FBI, James Comey, que o presidente eleito demitiu. Wray deixará o cargo três anos antes de sua data formal de término em 2027.

Durante o seu tempo como diretor do FBI, a agência enfrentou um escrutínio cada vez maior sobre as suas investigações sobre Trump, especialmente com agentes que invadiram Mar-a-Lago, a residência de Trump na Florida, em 2022, por reterem documentos do seu tempo na Casa Branca.

O escritório também investigou o presidente Biden por documentos confidenciais e seu filho, Hunter Biden, por violações fiscais e de armas que resultaram em condenações. O presidente acabou perdoando seu filho.

Durante seu discurso de sexta-feira, que também contou com a presença de funcionários do Departamento de Justiça (DOJ), líderes do FBI, funcionários de inteligência e outros, Wray agradeceu a seus colegas pelo trabalho “essencial” e destacou várias parcerias que a agência fortaleceu em nível local e estadual. , tribal e federal. aplicação da lei.

“Nosso ativo mais importante são nossas pessoas: todos vocês. Você é o que faz do FBI a organização extraordinária que é. Durante mais de 116 anos, o povo americano viu-nos enfrentar o desafio, uma e outra vez, de manter a nossa nação segura”, disse Wray. “E dia após dia, sou inspirado pelo calibre e caráter dos homens e mulheres nas fileiras do FBI.”

Trump nomeou Kash Patel, um ex-procurador do Departamento de Justiça que criticou investigações anteriores do FBI sobre Trump, para ser o próximo líder da agência.

“O que fazemos aqui no FBI é mais do que um trabalho; É um chamado. E nosso trabalho não poderia ser mais essencial. É desafiador? Absolutamente. Mas nunca questionei a capacidade da agência para o fazer porque, durante os meus mais de sete anos como diretor, vi o FBI confiar firmemente nos valores, princípios e forças que há muito sustentam a nossa organização”, disse ele. ele disse na sexta-feira. “E são eles que nos permitem enfrentar esses desafios de frente: manter a calma e enfrentá-los com firmeza.”

