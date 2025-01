WWE Monday Night Raw Results and Winners em 27 de janeiro: Quem venceu?

Ele WWE segunda à noite crua Para 27 de janeiro, foi emitido e as pessoas querem conhecer os resultados. O evento hoje à noite ocorreu na Arena Parc, de propriedade do estado, em Atlanta, na Geórgia. Foi transmitido ao vivo na Netflix e agora está disponível para transmissão na plataforma. Michael Cole e Pat McAfee serviu como comentaristas e Alicia Taylor como apresentadora de anel. Aqui estão os resultados da WWE Monday Night Raw Matches para 27 de janeiro.

Lista do Netflix WWE Monday Raw Games and Winners em 27 de janeiro

Quatro jogos ocorreram na edição de 27 de janeiro do Monday Night Raw. Eles foram o dia do julgamento contra os invasores de guerra (C), Rey Mysterio ft. O LWO vs. Xavier Woods ft. Kofi Kingston, Liv Morgan e Raquel Rodríguez vs. Bianca Belair & Naomi e Sami Zayn contra Drew McIntyre.

A noite começou com a chegada de Cody Rhodes e sua família. Rhodes também fazia parte do segmento final da noite, juntamente com o CM Punk. Penta, Paul Heyman, Jey Use, Gunther, Logan Paul e Seth Rollins também fizeram aparições durante a noite. Além disso, foi revelado que Zelina Vega se juntaria ao SmackDown como parte da janela de transferências da WWE. O Kai Cenat anunciou que apareceria no Royal Rumble e desafiou a personalidade da socialidade do ISHOWSPEED.

O dia do julgamento vs. Assaltantes de guerra (C)

O aspecto competitivo da noite começou com uma partida entre os Raiders de guerra e o dia do julgamento do Campeonato Mundial de Tags do Grupo Mundial na linha. O jogo foi de ida e volta até que os Raiders de guerra surgiram como vencedores e mantiveram seu título.

King Mysterio ft. O LWO vs. Xavier Woods ft. Kofi Kingston

Para seu partido, Rey Mysterio foi acompanhado ao ringue de Lwo e Xavier Woods, de Kofi Kingston. Rey venceu o jogo por pinfall.

Liv Morgan e Raquel Rodríguez vs. Bianca Belair e Naomi

Liv Morgan e Raquel Rodríguez venceram sua partida contra Bianca Belair e Naomi por Pinfall.

Sami Zayn vs. Drew McIntyre

O último jogo da noite foi entre Sami Zayn e Drew McIntyre. Foi uma batalha muito próxima que McIntyre finalmente venceu por Pinfall.