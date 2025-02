WWE Monday Night Raw Results and Winners em 3 de fevereiro: Quem venceu?

Ele Segunda à noite, cru O evento para 3 de fevereiro de 2025 foi transmitido ao vivo na Netflix e agora está disponível na plataforma para seus assinantes. O evento desta noite ocorreu no Rocket Mortgage Fieldhouse, uma areia multiuso em Cleveland, Ohio. O caminho para o principal evento, a WrestleMania, continuou neste episódio à medida que as perspectivas de vários confrontos zombavam. Além disso, o jogo final da noite determinou um dos competidores para a próxima partida da Câmara de Eliminação dos Men, programada em 1º de março, em Toronto, Ontário. Aqui estão os resultados do WWE RAW e a lista de vencedores e perdedores do Raw hoje à noite.

Lista das partidas cruas da WWE Monday Raw em 3 de fevereiro

O WWE Monday Night Raw para 3 de fevereiro, apresentou quatro jogos: Ludwig Kaiser vs. Penta, The New Day (Kofi Kingston e Xavier Woods) vs. Rey Mysterio e Dragon Lee, Liv Morgan vs. Iyo Sky e Sami Zayn vs. Cmm punk. O episódio também entendeu segmentos com uso de Jey, Gunther, Dia do Julgamento, Charlotte Flair, Rhea Ripley, American Made, War Raiders e Karrion Kross.

Ludwig Kaiser vs. Penta

O primeiro jogo da noite foi entre Ludwig Kaiser e Penta. O primeiro estava salvando ressentimento contra o segundo para eliminá -lo em seis segundos durante o Royal Royal deste ano. Kaiser procurou vingança, mas, infelizmente, ele acabou perdendo o jogo para Pinfall. Posteriormente, Pete Dunne apareceu e distraiu Penta o suficiente para Ludwig atacá -lo.

O novo dia (Kofi Kingston e Xavier Woods) vs. King Mysterio e Dragon Lee

Kofi Kingston e Xavier Woods, do novo dia, enfrentaram Rey Mysterio e Dragon Lee da Ordem Mundial Latino (LWO) no segundo jogo da noite. Logan Paul interveio e desempenhou um papel fundamental em Kingston e Woods, garantindo uma vitória através da Pinfall.

Liv Morgan vs. Iy céu

Liv Morgan e Iyo Sky competiram por um lugar na câmera de eliminação feminina. Sky dominou a luta, mas as coisas ficaram confusas devido à intervenção de Raquel Rodríguez e Ripley. Morgan Skilly traiu Ripley para atingi -la, o que levou à desqualificação imediata para Sky, e Morgan venceu um lugar no próximo evento.

Sami Zayn vs. Cm punk

Pela primeira vez em sua carreira, Sami Zayn e CM Punk competiram em um por um em Raw, e foi o melhor possível desses dois combatentes profissionais veteranos. CM Punk finalmente venceu e garantiu seu lugar no partido da Câmara de Eliminação dos Men. Pouco antes do fim da noite, Kevin Owens atacou Zayn, presumivelmente estabelecendo outra disputa.