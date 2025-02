WWE: Nikki Bella elogia Bayley, chama -a de ‘grande líder da listagem’

Antigo WWE Divas Campeão Nikki Bella elogiado Bayley Depois da WWE Royal Rumble 2025. Ela voltou na estréia da Netflix da WWE Raw, marcando sua primeira aparição na promoção depois de muito tempo.

Após sua aparição, Nikki Bella voltou ao ringue depois de três anos, entrando na festa feminina do Royal Rumble no número 30 e recebeu uma grande ovação dos fãs. Embora ele não tenha vencido, Nikki interagiu com várias superestrelas da WWE, incluindo Roxanne Pérez, Charlotte Flair, Bayley e Nia Jax.

Durante o jogo do Royal Rumble Feminino, Nikki teve uma partida memorável com Roxanne Pérez. Ambos fizeram suas flexões de assinatura, criando um momento icônico no jogo. Nikki também elogiou Roxanne, expressando o quanto eles queriam compartilhar esse momento juntos.

Lembrando o momento, Nikki Bella declarou sobre O podcast Nikki e Brie“As flexões se tornaram bastante icônicas. Nós pensamos que seria um ótimo lugar depois que Nia é espancada com todos esses movimentos diferentes e todos estão descendo para ter esse momento de flexão, e eu pensei que seria incrível fazê -lo com Roxanne porque (de) a história com Roxanne. Nós dois realmente queríamos esse momento.

Além de sua interação com Roxanne, Nikki também aproveitou a oportunidade para elogiar o ex -campeão da WWE Bayley por sua liderança e influência nas roupas.

Elogios sinceros de Nikki Bella pelo papel de liderança de Bayley na WWE

Durante o mesmo podcast, Nikki Bella, que eliminou Bayley do jogo do Royal Rumble, refletiu sobre sua interação, dizendo: “Estávamos nos divertindo. Obviamente, eu amo um pouco de Bayley. Ela é um humano tão incrível. Eu também estava com Ela (atrás do palco). (H/T: Wrestlinginc)

Após sua aparição no Royal Rumble Match, Nikki Bella zombou de um possível retorno. Resta ver quais planos a WWE tem para ela. A eliminação de Bayley poderia levar a um possível jogo entre eles? Só o tempo dirá.