WWE planejado Jey Use vs. Gunther para WrestleMania com 41 meses de antecedência

WWE Ele estabeleceu oficialmente o campeão dos pesos pesados Gunther vs. Jey Use para WrestleMania 41Uma coincidência da promoção planejada meses de antecedência. Jey usou surpreendeu o mundo em Royal Rumble 2025 ao vencer o jogo do Royal Rumble.

Nos últimos momentos do Royal Rumble, Jey Uso lutou contra John Cena pela vitória. Ele finalmente eliminou Cena, reivindicando sua primeira vitória de Royal Rumble. Na semana seguinte na WWE Raw, um emocional Jey foi ao universo da WWE, refletindo sobre seu momento que define a corrida.

Antes que ele pudesse dizer muito, o campeão mundial Gunther o interrompeu. O anel geral negou provimento ao uso de Jey como um desafiante indigno, afirmando que enfrentá -lo não o atraiu. Ele foi além, dizendo que Jey não conseguia nem amarrar suas botas.

O campeão também apontou que derrotar John Cena, CM Punk ou Roman Reigns teria aumentado seu legado, mas enfrentar o uso de Jey não ofereceu esse prestígio. Ele deixou Jey claro que não tinha interesse em enfrentá -lo na WrestleMania 41.

Na última edição da WWE Raw, Jey Use e Gunther lutaram no ringue. Tiro, usei oficialmente desafiador do anel geral para o Campeonato Mundial de Pesos Pesados ​​na WrestleMania 41. Curiosamente, esta não é a primeira vez que Jey e Gunther enfrentam. O anel geral o derrotou várias vezes no passado.

A vitória mais recente ocorreu no evento principal na noite de sábado, apenas uma semana antes do Royal Rumble of Use Victory. Apesar da recente perda de Jey contra o Gunther, os relatórios revelaram que a WWE estava planejando este confronto WrestleMania 41 há meses.

O relatório confirma que o WWE Jey planejado vs. Gunther para WrestleMania 41 meses atrás

Selecione lutar (Atrás de um muro de pagamento), ele relata que a WWE planejou a vitória Royal Rumble do Jey Use e sua partida contra o Gunther na WrestleMania 41 com antecedência. Segundo os relatos, a promoção decidiu o confronto antes mesmo de sua partida no evento principal na noite de sábado da WWE.

Jey está agora determinado a derrotar Gunther na WrestleMania 41. Será interessante ver se ele pode alcançar o impensável em Las Vegas em abril.