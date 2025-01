WWE Royal Rumble 2025 apresentará o retorno de Becky Lynch?

Uma ótima atualização sobre a antiga campeã mundial chegou Becky Lynch WWE status como especulação cresce em seu possível desempenho em Royal Rumble 2025. Lynch permaneceu ativo com a WWE, fazendo aparições fora do anel e aparece no marketing para o próximo movimento do RAW para o Netflix.

Lynch apareceu pela última vez no episódio de 27 de maio pela WWE Raw, onde perdeu a vingança contra Liv Morgan pelo título mundial de mulheres. Após a parte, seu contrato com a WWE expirou. Algumas semanas atrás, Lynch chegou às manchetes para assinar um novo contrato novamente.

Muitos esperavam que Becky Lynch retornasse durante o WWE Raw de 6 de janeiro na estréia da Netflix, mas isso não aconteceu. Com Lynch ainda ausente da ação no ringue, a especulação está se desenvolvendo, fazendo uma aparição surpresa no WWE Royal Rumble em 1º de fevereiro.

O Partido Real da Mulher frequentemente apresenta retornos inesperados, e Lynch seria um ótimo complemento para o alinhamento. A partir de agora, a WWE não confirmou oficialmente sua participação. No entanto, a emoção em torno de seu possível desempenho continua a crescer. Relatórios recentes compartilharam atualizações sobre o estado de Lynch para o evento ao vivo premium.

Relatório: Becky Lynch espera aparecer na WWE Royal Rumble 2025

Pwinsider Ele informa que Becky Lynch deve aparecer no programa. Embora seu papel ainda não esteja claro, está confirmado que ele estará no show neste fim de semana em Indianapolis, Indiana.

Liv Morgan, que também está no Royal Rumble of Women, pode ser confrontado por Becky Lynch. Desde sua vitória sobre Lynch em maio de 2024, ele viu tirar sarro da perda de Lynch. Ela afirmou que aposentou a ex -campeã mundial feminina.

De acordo com Sky Bet no Reino Unido, Becky Lynch é agora o segundo favorito a ganhar as mulheres Royal Rumble.

Charlotte Flair ainda é o favorito. pic.twitter.com/re33monon6 – Características de luta (@WrestleFeatures) 12 de janeiro de 2025

Se Becky Lynch retornar ao Royal Rumble, ele poderá colocar sua visão em outra época na WrestleMania. Os fãs terão que fazer de perto para ver se Lynch retorna ao ringue na noite de sábado.