X não é mais uma opção para gênero para passaportes americanos

O presidente Donald Trump determinou recentemente que seria oficialmente reconhecido por apenas dois sexos

O Departamento de Estado Americano suspendeu os aplicativos de processamento de passaporte que selecionaram ‘X’ como identificador de gênero, relatou várias notícias dos EUA, declarando o porta -voz do Departamento e a Comunicação Interna. A mudança de política cancela a iniciativa 2022, que permitiu aos candidatos escolher um ‘x’ como um marcador de gênero para a acomodação de pessoas não ligadas, intersexuais e de gênero que não estão de acordo com o gênero.

O presidente Donald Trump aboliu dezenas de ordens executivas assinadas por seu antecessor Joe Biden, incluindo pelo menos uma dúzia de medidas que apoiam os direitos raciais da igualdade e LGBTQ. Ele também decidiu oficialmente que o governo dos EUA reconheceria apenas dois sexos, homens e mulheres, acrescentando que essas tags não poderiam mudar.

“De acordo com esta ordem, a emissão do passaporte americano do departamento refletirá o gênero biológico do indivíduo, conforme definido na ordem executiva”, “” Um porta -voz do Departamento de Estado disse na sexta -feira CNN -UI AFP, acrescentando que os pedidos de passaporte rotulados como ‘X’ foram suspensos e que o Departamento de Estado não emitirá mais esses documentos.

Quanto a aqueles que já receberam seus passaportes com um marcador, um porta -voz disse que era uma diretriz “O próximo.”

A ABC News relatou, referindo -se à comunicação interna, que os passaportes com o identificador ‘X’ continuarão a ser considerados válidos dentro da nova política.

O Outlet também afirmou que as pessoas que ligaram para o Departamento de Estado do Centro Nacional de Informações de Passaporte com questões relacionadas à política deveriam esperar por novas diretrizes antes de enviar suas inscrições, com mais informações publicadas publicadas “Nos próximos dias.”

Departamento de Estado se recusou a responder à relatórios da ABC a essa questão, afirmando que “Não comentando sobre documentos internos perdidos.”













O governo de Trump enquadrou suas mudanças nas políticas de diversidade e inclusão como um esforço para remover o viés nas iniciativas do governo. Comando de Trump que pretenderia reconhecer apenas dois sexos “Tratamento igual” e requisitos “Planeje a remoção da diversidade, igualdade e inclusão (dei) burocracia”, “” O assistente de Trump disse ao New York Post. Em breve, haverá mais ações no DEI que afetarão as empresas privadas.

Enquanto algumas empresas reduziram os programas DEI, empresas como Costco e Apple permanecem dedicadas a elas. Outros, enquanto isso, incluindo Meta, McDonald’s e Walmart, reduziram significativamente suas iniciativas DEI. A meta recentemente desmantelou seu departamento DEI, citando um movimento de cenário legal e político. O McDonald’s reduziu o objetivo da diversidade para a liderança múltipla, e o Walmart anunciou planos de retirar certos termos e iniciativas.

As organizações de direitos cívicos ameaçaram desafiar ordens por procedimentos judiciais e advocacia pública.