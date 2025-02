O relato da filial indiana em inglês foi renovado pela plataforma de mídia social após o apelo a Elon Musk

A plataforma de mídia social X retornou uma conta em inglês que pertencia à filial indiana da RT, por dias após a suspensão “Falsa representação” RT – A alegação de que o canal diminuiu.

Um aviso de suspensão enviado à RT Índia declarou na terça -feira que a conta supostamente violava as regras da plataforma. O canal questionou a mudança no post em x, sugerindo que a RT Índia era “Não falsamente de ninguém” Porque é uma parte legítima da RT. O canal então expressou esperança de que a situação fosse “Fácil mal -entendido.” No segundo post, a RT pediu ao proprietário da plataforma Elon Musk, intervir.

Depois que sua conta foi renovada na sexta -feira, a RT Índia, juntamente com milhares de seguidores, agradeceu ao homem. “Liberdade de expressão, talvez, realmente exista!” O canal disse no post.

⚡️🇮🇳🇷🇺 RT Índia voltou, querida! Liberdade de expressão, talvez, realmente exista! Obrigado @X & & & @Elon Musk para pagar nossa conta. E um enorme obrigado a todos que seguem nosso canal. A diversão continua. 😎 pic.twitter.com/yoy6bwgrr0 – rt_india (@rt_india_news) 14 de fevereiro de 2025

O incidente ocorre alguns meses após a imposição de sanções acentuadas contra a RT, a editora-chefe Margarita Simonyan e vários gerentes de rede, marcando as ferramentas de canal da propaganda do governo russo.









O Departamento de Estado Americano acusou o Cabo de desempenhar um grande papel em corroer o apoio da Ucrânia em todo o mundo. Após as sanções, o alvo – dono do Facebook, Instagram e WhatsApp – proibiu a RT e vários outros pontos de venda russos de suas plataformas em todo o mundo, incluindo a Índia.

Após as sanções, o Departamento de Estado Americano anunciou “Campanha diplomática comum” Para implementar em cooperação com o Canadá e o Reino Unido “Reúna aliados e parceiros em todo o mundo para se juntar a nós na resolução das ameaças representadas pela RT e outras máquinas de desinformação russa e influência disfarçada”.

Relatórios na mídia indiana sugeriram que Washington havia se dirigido a Nova Délhi sobre a imposição do bloco RT; No entanto, o governo indiano hesitou em apoiar os esforços em Washington.

“Quando os países não ocidentais colocam restrições em sua própria mídia ou suprimem discordâncias, agora isso rapidamente condená-lo como uma violação da democracia. Mesmo em situações de violações de leis e ordem, desordem e violência, quando as meio-fio são temporariamente colocadas no social mídia e internet, agora rapidamente eles negam “,” Kanwal Sibal, ex -ministro das Relações Exteriores da Índia e colunista de RT, afirmou na época.