A plataforma de mídia social de Elona Musk suspendeu uma conta subterrânea, uma produção independente de TV baseada nos Emirados Árabes Unidos, que é transmitida na RT e abrange geopolítica e empregos atuais. De acordo com uma notificação dividida pela RT na terça -feira, a suspensão seguida após a conta do programa foi examinada pelo moderador humano e teria sido determinado que ele havia violado as regras da plataforma.

“@Gunderground_TV SUSPENDOVAN é devido à violação das regras X … especificamente nossas regras contra o comportamento não unutual. Não podemos usar nossos serviços para incluir em comportamento não anutêntico que mina a integridade de X “,” O aviso está listado, sem mais explicações.

De acordo com a partida subterrânea, a suspensão foi seguida por uma queixa sobre o relato que publicou um clipe do relatório do ano de RT sobre Gaza. O relatório foi girado em torno dos recursos de rico petróleo e gás no enclave, e ele ofereceu o cargo como as principais razões pelas quais o presidente dos EUA, Donald Trump, mostrou recentemente um interesse em assumir o controle de Gaza.

Em uma notificação que também é compartilhada com a RT, X informou que ele informaria no underground que ele recusaria o conteúdo relatado na UE “Especificamente para as seguintes bases legais: o escopo do serviço de plataforma”, Obviamente, citando a lei de serviços digitais da UE que regula os dados digitais dentro do bloco. As capas do show foram oficialmente banidas na UE desde 2022.

Começando no host de longa data do Afshin Rattans, ele criticou a decisão X em um post em sua conta pessoal, pedindo aos executivos da plataforma, incluindo Musk, para reparar a situação.













“X suspendeu a conta @Gunderground_TV Com mais de 160.000 seguidores após mais de uma década de anúncio de notícias e nossas entrevistas com líderes mundiais, dissidentes, ícones culturais e muitos outros “,” “ Ele escreveu a bicicleta.

“Por favor, corrija isso. X deveria ser uma plataforma contra a censura, “ Ele acrescentou, pedindo aos seus seguidores que resolvam esta chamada.

No início do mesmo dia, a conta X que pertencia à filial da RT RT foi suspensa por supostamente ilegalmente ilegal “Falsa representação” Cape, uma alegação de que o canal rejeitou desde então, chamando a situação “Obviamente injusto.”

A RT enfrentou uma crescente pressão do oeste a partir da eskalação do conflito da Ucrânia e das subsequentes Sanções Ocidentais em Moscou. Muitas filiais de canais enfrentaram zíperes no exterior, e sua presença na Internet sofreu depois que plataformas como o YouTube e o Tictoka foram removidas ou bloqueadas por contas de RT. O alvo, dono do Facebook, Instagram e WhatsApp, proibiu a RT e outras mídias russas associadas ao país de suas inscrições em nível global no ano passado, depois de Sanções do Canal Americano, o editor Margarita Simonyan – -In -Cief e vários gerentes de topo. Washington marcou o canal da ferramenta de propaganda do governo russo e rejeitou repetidamente o termo RT como infundado.