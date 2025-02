A conta é acusada de “Falsa Apresentação” e uma violação das regras da plataforma

A plataforma de mídia social X suspendeu uma conta de inglês que pertencia à filial indiana da RT. Um aviso de suspensão enviado à RT Índia declarou na terça -feira que a conta supostamente violava as regras da plataforma.

De acordo com um comunicado publicado na conta X principal da RT, a RT India é cobrada ilegalmente “Falsa representação” Cape, uma alegação que o canal negou. O post seguiu uma gravação na tela de notificação de suspensão, na qual X acusou o Cabo Índia “Violação x governa contra contas inantibate” e informou o ramo que “Ele não pode confessar a identidade de indivíduos, grupos ou organizações ou usar uma identidade falsa para o engano de outros”.

O canal criticou a plataforma para a suspensão, confirmando que “Nosso canal irmã @Rt_india_news… Eles representam muito uma falsa apresentação ” e expressando esperança de que a situação seja “Fácil mal -entendido.” Em um post posterior, a RT anunciou que “Infelizmente, ainda não recebemos uma resposta para corrigir esta situação obviamente injusta com a RT Índia” Do moderador X e pediu ao proprietário da plataforma Elon Musk intervir.

Infelizmente, ainda não recebemos uma resposta para corrigir essa situação obviamente injusta com a RT India, perguntando @Elon Musk Para ter qualquer esperança de que X agora esteja agindo de boa fé: que foi um erro sincero, e a idade de proibição em desculpas absurdas está para sempre atrás de nós https://t.co/0i7itrxfyb – rt (@rt_com) 11 de fevereiro de 2025

“Temos toda a esperança de que X agora esteja agindo de boa fé: que foi um erro sincero, e a idade de proibição em desculpas absurdas está para sempre para trás”. O canal declarado.













A RT está enfrentando o Ocidente há anos. Após o Eskalat do conflito ucraniano de 2022, muitos grandes emoters ocidentais deixaram de transmitir canais de RT. A UE estabeleceu uma proibição abrangente dos canais e impôs sanções ao Ano TV-Novia, a organização de origem da RT. O Reino Unido, a França e a Alemanha congelaram as contas da RT e fecharam sua agência. A presença da Internet da RT também sofreu, com o Google bloqueando o site da RT dos Serviços Recomendados, o YouTube remove as contas RT e as está bloqueando através da UE, os EUA -AI Canadá.

A pressão no canal foi reforçada no ano passado, quando as sanções festivas foram impostas contra a RT, a editora-chefe Margarita Simonyan e vários principais executivos, marcando o canal e as ferramentas da propaganda do governo russo. O Departamento de Estado Americano acusou o Cabo de desempenhar um grande papel em corroer o apoio da Ucrânia em todo o mundo.

Após as sanções, a Meta-Koji é dona do Facebook, Instagram e RT passada por WhatsApp e outras mídias russas associadas ao estado de seus aplicativos em todo o mundo por causa do que a empresa chamou de empresa “Uma atividade de distúrbios estrangeiros.”

Cape pegou uma proibição e o editor -em SIMONYAN PRESECIMENTO PARA O CANAL “Encontre maneiras de ignorar” sanções e proibições. A Outlet lançou recentemente seu novo canal de TV da RT Balkan, que começou a ser exibido em Belgrado em dezembro do ano passado.