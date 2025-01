Xbox Developer Direct apresenta Next Doom e muito mais

microsoft anunciou seu Direto para desenvolvedores de Xbox retorna em 23 de janeiro de 2025. A vitrine contará com alguns dos títulos mais esperados da empresa, além de um jogo de mistério surpresa.

O Xbox Developer Direct retorna com uma olhada em três jogos altamente aguardados

O próximo Xbox Developer Direct será na quinta-feira, 23 de janeiro, às 10h PT/13h ET. Ele fornecerá uma nova visão de um trio de títulos revelados anteriormente, incluindo Doom: The Dark Ages, South of Midnight e Clair Obscur: Expedition 33. Os criadores apresentarão cada “olhar aprofundado” enquanto discutem seu desenvolvimento. .

O anúncio não dá muitas pistas sobre o que poderá ser o novo jogo. A escrita faz parecer que será um jogo revelado recentemente por um de seus estúdios. Portanto, jogos como Fable ou Gears of War: E-Day podem ser descartados. No entanto, um boato que tem circulado é The Elder Scrolls IV: Esquecimento Remake desenvolvido em colaboração com Bethesda e Virtuos. Isso é apenas um boato, então aceite-o com cautela por enquanto.

Doom: The Dark Ages foi revelado durante o Xbox Games Showcase do ano passado. Desenvolvido pela id Software, é a prequela da história moderna de Doom que começou com seu lançamento em 2016. Ele contará a “história de origem da ira do Doom Slayer”.

Compulsion Games revelou South of Midnight em 2023. Dos criadores de Contrast e We Happy Few, sua próxima aventura é um jogo de ação em terceira pessoa ambientado no extremo sul americano. Sua protagonista Hazel lutará contra criaturas baseadas no folclore sulista.

Clair Obscur: Expedition 33 foi revelado em 2024 com um trailer impressionante. Ainda mais impressionante é o seu elenco repleto de estrelas, que inclui Charlie Cox (Demolidor), Andy Serkis (filmes Planeta dos Macacos), Ben Starr (Final Fantasy XVI) e Jennifer English (Baldur’s Gate 3).

