Xerife pede aos evacuados do incêndio que sejam pacientes em meio à busca ‘sombria’ por corpos

O xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna, pediu aos membros da comunidade que fossem pacientes com as autoridades locais, enquanto os moradores aguardavam ansiosamente a permissão para retornar às suas casas no sul da Califórnia, onde dezenas de milhares de acres foram dizimados por incêndios florestais na semana passada.

Em entrevista coletiva na segunda-feira, Luna disse que as autoridades ainda estão procurando restos mortais, o que ele disse ser uma tarefa “sombria” que leva tempo.

“Ainda estamos, para a região de Altadena, no terceiro dia de busca pela rede”, disse Luna. “É uma tarefa muito difícil e, infelizmente, todos os dias que fazemos isso, nos deparamos com restos mortais de membros individuais da comunidade”.

“Esse não é um trabalho fácil. É muito triste informar. E acredito que o trabalho não só continuará, mas acredito que continuaremos a encontrar vestígios. Então, por favor, seja paciente conosco”, acrescentou.

Luna disse que a equipe tem participado de reuniões comunitárias em todo o condado, acrescentando: “Estamos ouvindo nossa comunidade em alto e bom som e queremos que você participe o mais rápido possível”.

“As pessoas dizem: ‘Só quero dar uma olhada na minha casa e ver o que sobrou’. Sabemos disso, mas temos pessoas literalmente procurando pelos restos mortais de seus vizinhos”, disse Luna. “Por favor, seja paciente conosco.”

“Ainda existem muitos perigos na área”, continuou ele. “A área não se tornou segura. Por favor, seja paciente conosco. E então temos o potencial das cenas de crime, e eu tenho, não estou dizendo que é isso. Só estou dizendo que temos que pensar no futuro porque não podemos voltar atrás. Então tenha paciência conosco.

Luna disse que mais de 92 mil pessoas permanecem sob ordens de evacuação e 89 mil pessoas permanecem sob avisos de evacuação. Ele disse que esses números são menores do que nos últimos dias.

O número de mortos nos incêndios florestais aumentou para 24 neste fim de semana, de acordo com o escritório do legista. ditado Domingo à noite.

Na tarde de segunda-feira, o incêndio em Palisades estava 14 por cento contido, o incêndio em Eaton estava 33 por cento contido e o incêndio em Hurst estava 95 por cento contido. Ao todo, quase 40.000 acres foram queimados, de acordo com o relatório de incidente de incêndio na Califórnia.

Fonte