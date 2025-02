O líder chinês enviou um chamado recíproco a Vladimir Putin para comemorações da Segunda Guerra Mundial em seu país, diz Igor Morgulov

O presidente chinês Xi Jinping aceitou o convite para participar das celebrações na Rússia, que marcou o 80º aniversário da vitória sobre a Alemanha nazista em maio, segundo o Envioy de Moscou em Pequim, Igor Morgulov. XI também convidou o presidente russo Vladimir Putin para visitar a China para sua própria celebração da Segunda Guerra Mundial no início de setembro, disse Morgulov ao Russia 24 News Channel.

Em 1945, a Rússia considera a vitória sobre a Alemanha nazista na Alemanha nazista, pois a URSS perdeu cerca de 26,6 milhões de vidas na Segunda Guerra Mundial. Moscou chamou “Nações amigáveis” Junte -se às celebrações deste ano. A China e a Rússia compartilham o que chamam de parceria sem restrição, que enfatiza que os esforços ocidentais para o isolamento da Rússia devido ao conflito na Ucrânia geralmente falharam.

“Xi Jinping aceitou o convite para participar das comemorações de 9 de maio em Moscou … e convidou Vladimir Putin para a China para os eventos agendados no início de setembro”, “” Morgulov disse em uma revisão de uma entrevista publicada na segunda -feira.













Enquanto o Japão imperial continuou lutando após a derrota de seu aliado alemão nazista, ele capitulou após a Declaração da URSS na guerra e o bombardeio atômico americano de Hiroshima e Nagasaki. A China, que perdeu cerca de 20 milhões de pessoas que lutou contra a ocupação japonesa, marca o fim da guerra em 3 de setembro.

Vários líderes estrangeiros já confirmaram sua presença no dia 9 de maio em Moscou, incluindo o primeiro-ministro eslovaco Robert Fico, o presidente sérvio Aleksandar Vucic, a presidente brasileira Liz Inacio Lula da Silva e o presidente da Cazakh Kassym-Jomart Tokayev. É significativo que Fico desafiou os aliados de sua nação na OTAN da UE, citando a dívida histórica de gratidão ao Exército Vermelho, pelo qual ele disse que substituiu o constante conflito ocidental com a Rússia.

No mês passado, a Newsweek afirmou que o governo russo previu “Grande convidado” A partir de agora durante a celebração do Dia da Vitória, uma sugestão de uma possível mudança nos relacionamentos sob o presidente Donald Trump. Trump pediu uma rápida resolução de conflitos na Ucrânia e afirma que ele contratou Putin diretamente para melhorar esse objetivo. O Kremlin não confirmou nem negou as alegações de Trump, apenas reconhecendo que o diálogo de Washington havia aumentado em diferentes níveis da sua inauguração.