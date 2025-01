XO, Explicação do final da 2ª temporada de Kitty: O que há com Kitty e Min-ho?

Os espectadores estão curiosos para saber os spoilers para saber se XO, gatinho O final da 2ª temporada dá a Kitty o amor verdadeiro que ela merece ou ela acaba solteira. A popular série de romance apresenta a mais nova das irmãs Covey embarcando em uma busca para encontrar sua alma gêmea. Nesta temporada, ela continua determinada a navegar em sua vida amorosa enquanto lida com o passado de sua mãe, seus novos personagens e supera desafios. Então Kitty e Min-ho acabam juntos?

Existem spoilers para XO, Kitty Temporada 2 aqui.

O que acontece no final de XO, Kitty Temporada 2?

XO, Kitty A 2ª temporada se concentra principalmente na nova personagem, Stella, que causa problemas para Kitty e Joon Ho. Ela descobre que Joon Ho teve um caso com uma dançarina nos bastidores, que agora está grávida. Portanto, ele decide revelar seu segredo. No entanto, seus planos dão errado quando Kitty sugere que Joon Ho peça seu namorado em casamento e aceite a criança na frente de todos.

Enquanto isso, Kitty enfrenta uma crise pessoal, pois sua bolsa de estudos está prestes a expirar. Perder a bolsa significaria que ele não poderia retornar ao KISS no próximo semestre. No entanto, o problema é resolvido inesperadamente quando o Diretor Lee anuncia que os shows bem-sucedidos de Moon inspiraram os doadores a estender a bolsa de estudos de Kitty. Isso permite que Kitty continue seus estudos e sua jornada de autodescoberta.

Kitty e Min-ho acabam juntos em XO, Kitty Season 2?

Kitty e Min-Ho não acabam juntos em XO, Kitty Temporada 2.

Os fãs enviaram Min-Ho e Kitty ao longo da temporada, devido aos seus pequenos momentos de flerte e química surpreendente. No entanto, o final da 2ª temporada não resulta em eles ficarem juntos. Embora ela vá até Min-Ho para expressar seus sentimentos, ela simplesmente não consegue. Ela é interrompida por ele, que revela que fez uma viagem com o pai e o irmão. Contendo seus sentimentos, ela pergunta se pode se juntar a eles também. Este final potencialmente configura uma 3ª temporada mais brilhante para seu navio. No entanto, resta saber se os criadores continuarão seu romance ou encontrarão um novo interesse amoroso para Kitty.