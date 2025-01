Yakarta foi arrastado pela chuva, 7 RTs e 13 estradas inundadas

Yakarta, vivo – A chuva com intensidade moderada a forte corou o Yakarta e as áreas circundantes na terça -feira, 28 de janeiro de 2024. Como resultado, várias estradas e assentamentos foram inundados.

O chefe dos dados e informações do Yakarta BPBD, disse Mohamad Yohan, até 22:00 WIB teve um aumento no estado em várias posições de monitoramento.

Para que o estado da barragem de Katulampa às 15h00 estava em espera 3 (Waspada), a posição de monitoramento DePok às 19h00 é alertada 3 (Waspada), pesando monitoramento pós -monitoramento às 13h00 Wib tornou -se alerta 3 (Waspada), o monitoramento do Sunter Hulu Hulu A postagem às 17h00 da WIB é alertada 3 (atendimento) e 18,00 Wib é alertada 2 (espera).

“O BPBD disse que a inundação ocorre atualmente em 7 estradas RT e 13”, disse Yohan em seu comunicado oficial na terça -feira, 28 de janeiro de 2025.

Enquanto em West Yakarta, há 7 RT que inundaram com uma altura de 30 a 50 cm. Esta área inclui Kelurahan Kedaung Kalangke 4 RT, Tegal Alur 1 Rt Village, Kalideres Village 2 Rt.

Yohan continuou, nesse momento, seu partido havia mobilizado funcionários para monitorar as condições de inundação em cada região e coordenar elementos do escritório da SDA, Bina Marga Office, Gulkarmat Office para realizar uma poça. Então, para garantir que as cordas da água funcionem bem juntamente com os chefes locais da vila e os chefes do subdistrrito.

“O dilúvio visa voltar a um momento rápido. A DKI BPBD apelou ao público para permanecer cuidadoso e alertar sobre o potencial de inundação”, disse ele.

As estradas estagnadas estão localizadas em 13 estradas, as seguintes são:

1. Jalan Pluit Dalam, Kelurahan Penjaringan, North Yakarta

Nível de água: 25 cm

2. Jalan Mangga, Kelurahan Tugu Utara, North Yakarta

Nível da água: 30 cm

3. Jalan Kramat Raya, Kel. North Tugu, North Yakarta

Nível de água: 15 cm

4. Jalan Boulevard Utara, Kelurahan Kelapa Gading Timur, North Yakarta

Nível da água: 10 cm

5. Jalan Yos Sudarso Raya, Kelurahan Sungai Bambu, North Yakarta

Nível de água: 20 cm

6. Jalan Gaya Motor 1, Kelurahan Sungai Bambu, North Yakarta

Nível da água: 30 cm

7. Jalan Kamal Raya, Kelurahan Cengkareng Baat, West Yakarta

Nível de água: 25 cm

8. Green Garden Housing Road, Kelurahan Kedoya Utarara, West Yakarta

Nível de água: 20 cm

9. Jalan Kh Hashim Ashari, Kelurahan Cideng, Central Yakarta

Nível da água: 30 cm

10. Jalan Kalibaru Barat 1, Kelurahan Kali Baru, North Yakarta

Nível de água: 20 cm

11. Jalan Boulevard Barat Raya, Kelurahan Kelapa Gading Barat, North Yakarta

Nível de água: 20 cm

12. Jalan Kelapa Hybrida Raya, Kelurahan Pengangsaan Dua, North Yakarta

Nível de água: 40 cm

13. Jalan Pengangsaan Dua (Hill Green), Pengangsaan Dua Village, North Yakarta

Nível de água: 20 cm