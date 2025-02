Yellowjackets Temporada 3 Episódio 3 Data do lançamento, hora e veja online grátis

Ele Yellowjackets temporada 3 Episódio 3 Data e hora de lançamento Está ao virar da esquina. O episódio, “Them’s The Freios”, terá uma reunião tensa que causa um drama atual entre os ex -colegas de equipe. Além disso, Tai e Vai enfrentarão as consequências do jantar e da escapada de caixões.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a data e o horário de lançamento da terceira temporada do episódio 3.

A data de lançamento do episódio é 21 de fevereiro de 2025, e seu horário de lançamento é às 21:00 EST e 18:00 PST.

Confira seus horários de lançamento nos Estados Unidos abaixo:

Zona horária Data de lançamento Tempo de lançamento Tempo leste 21 de fevereiro de 2025, 21:00 Hora do Pacífico 21 de fevereiro de 2025, 18:00

Onde ver Yellowjackets Temporada 3 Episódio 3

Você pode ver o Yellowjackets Season 3 Episódio 3 através da Paramount Plus com o Showtime na sexta -feira. Além disso, será transmitido no Showtime Channel no domingo.

A Paramount Plus com o Showtime é um serviço de transmissão que combina ofertas Paramount+ e Showtime.

O Showtime é uma divisão da Paramount Media Networks, que se enquadra no guarda -chuva da gigante da mídia global, a Global Paramount.

Sobre o que é o Yellowjackets?

A Yellowjackets diz à emocionante e aventureira viagem do time de futebol de Yellowjackets. O programa teve duas temporadas de sucesso até agora devido à sua história atraente e performances poderosas. A terceira temporada desenvolve um novo capítulo na vida dos personagens que estão preparados para enfrentar novos desafios em suas vidas pessoais e profissionais.

A sinopse oficial para Yellowjackets é a seguinte:

“Esse épico da sobrevivência da sobrevivência, a história do terror psicológico e o drama da época um acidente de avião no deserto remoto do norte.