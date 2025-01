YG Entertainment se despede de todos os seus atores e atrizes

Coreia do Sul, VIVA – Chegam más notícias do mundo do entretenimento sul-coreano. Recentemente, a YG Entertainment anunciou que fechou oficialmente seu ramo de representação de atuação. No futuro, a YG Entertainment irá concentrar-se mais na gestão de negócios no mundo da música.

Leia também: Supostamente, Song Mino do WINNER está namorando Park Ju Hyun há 2 anos, aqui está a resposta da agência

Como se sabe, a YG Entertainment é uma empresa de entretenimento sul-coreana fundada em 1996 em Seul, na Coreia do Sul. “YG” é uma abreviatura de Yang Gun que vem do apelido do fundador e produtor executivo, Yang Hyun-suk. A empresa inicialmente operou como gravadora, agência de talentos, produtora de música e concertos, gerenciamento de eventos e publicação musical, distribuição de música e mercadorias. Além disso, a empresa inicialmente também operava várias subsidiárias, incluindo uma linha de roupas, uma empresa de gestão de golfe e uma marca de cosméticos.

Citado na página Allkpop, sábado, 18 de janeiro de 2025, 17 de janeiro de 2025, a gravadora afirmou: “Gostaríamos de expressar nossa mais profunda gratidão aos atores e atrizes que trabalharam conosco por muitos anos, bem como aos fãs. por seu amor e apoio, faremos questão de dar aos nossos artistas o apoio que eles precisam até o fim.”

Leia também: YG Entertainment responde à controvérsia sobre o serviço militar obrigatório do Minho do WINNER

Com isso, a YG Entertainment se despede de toda sua linha de atores/atrizes, incluindo: Kim Hee Ae, Cha Seung Won, Jang Hyun Sung, Yoo In Na, Jung Hye Young, Yoo Seung Ho, Lee Sung Kyung, Jang Ki Yong. , Lee Soo Hyuk, Kyung Soo Jin, Han Seungyeon, Son Na-Eun, Gal So Won, Park So Yi e muito mais.

Leia também: Rose do BLACKPINK confessa e finalmente abre sua voz sobre controvérsias e rumores

Entretanto, os preparativos da YG Entertainment para se tornar novamente uma agência focada na música começaram no início do ano passado, internalizando o centro de formação de músicos da YGX e expandindo a sua equipa de produção interna para 50 pessoas. Além disso, acredita-se que a YGE tenha preparado grandes projetos para o retorno do BLACKPINK em 2025 e uma turnê mundial em 2025. Artistas como BABYMONSTER e 2NE1 também deverão expandir seu leque de atividades em 2025.

A YG Entertainment esclareceu que a sua lista de atores e atrizes continuará a promover sob a YGE até ao final dos seus respetivos contratos, mas não serão assinadas renovações. Nem todos os artistas deixarão a YGE ao mesmo tempo.