Yimby Caucus deve começar em casa revogando o ato de altura

O novo bipartidário Sim no meu quintal ou yimby caucus No Congresso, é um sinal promissor de que a crise imobiliária que as cidades apaixonadas dos EUA poderiam finalmente obter a atenção nacional que merece.

Quase nenhuma cidade importante dos Estados Unidos permite que o desenvolvimento de casas seja suficiente para impedir que a renda e os preços sejam cada vez mais altos. Os reformadores estaduais e locais embolsaram algumas vitórias importantes nos últimos anos, principalmente na Califórnia, mas dificilmente o suficiente para acabar com os déficits habitacionais. No entanto, as ferramentas federais existentes têm poucas maneiras claras de quebrar barreiras locais para o desenvolvimento de moradias densas. O zoneamento restritivo de família única, os lotes mínimos e os requisitos de estacionamento fora da rua estão todos ao alcance das autoridades locais.

Em outras palavras, os novos membros de Yimby Caucus têm seu trabalho para eles.

A interferência federal deve alcançar um equilíbrio, cuidadoso para não alienar as premissas e, ao mesmo tempo, pressionar as cidades para realmente mudar de rumo. Um lugar fácil para o caucus yimby começar? Seu próprio quintal, Washington DC, onde os desatualizados Lei da altura da construção É atraso no novo desenvolvimento e precisa ser revogado.

Aprovado pelo Congresso em 1910 em resposta à indignação pelo novo Hotel El CairoA lei de altura tem desenvolvimento limitado em toda a cidade a 130 pés, ou aproximadamente uma dúzia de pisos. Mesmo depois que a DC recebeu a regra de origem em 1973, a cidade mantém a autoridade para regular o uso da terra apenas ao limite da lei da altura.

No centro de CC, os desenvolvedores se acumularam ao limite de praticamente todos os pacotes disponíveis. E sem mais espaço para se acumular, eles estão se acumulando. Investigação De Brookings no ano passado, ele sugere que, nas bordas do centro de DC, a lei da altura sufoca a construção de novas casas necessárias para evitar o deslocamento dos moradores existentes.

Mas os custos da lei de altura para os moradores da cidade vão além. A pandemia e o crescimento do trabalho remoto chegaram muito duro no centro de DC. As taxas de vagas do escritório estão em registros máximos, deprimem o tráfego de pedestres e privam os negócios locais dos dias úteis.

Grande parte do espaço de escritório vazio do distrito é melhor para conversão em apartamentos residenciais ou outros usos, mas essas conversões são caras e raramente empilhadas sem aluguel alto. Um desses projetos Inaugurado no ano passado com aluguel mensal para apartamentos de estudo a partir de US $ 2.900. Permitir que os construtores adicionem pisos adicionais permitiriam estender os custos fixos da conversão de prédios de escritórios mais antigos em muito mais unidades, permitindo aluguel mais baixo. Sem mudanças no ato de altura, esses projetos continuarão raros, lentos e caros.

Os membros do Yimby Caucus ou seus aliados podem encontrar uma causa comum com o novo departamento de eficiência do governo do presidente Trump, responsável por reduzir o pessoal do governo federal e possivelmente enviar algumas agências federais fora da cidade completamente. Se Dege for bem -sucedido, ele poderá liberar edifícios de escritórios mais antigos em toda a cidade, que são os principais candidatos a conversões para outros usos.

A revogação da Lei da Altura não precisa invadir a capacidade do distrito de governar. O Congresso já interfere nos assuntos locais da cidade, impondo o limite em primeiro lugar: forçou os limites de altura na cidade por cinco décadas, independentemente dos desejos de seu governo local ou demanda de mercado. De fato, o prefeito Muriel Bowser tem entre Na reforma do limite de altura após a pandemia e agora apóia a elevação. O novo prefeito Campanha “Escritório para qualquer coisa” Sublinha a demanda local e cruzada de mais desenvolvimento do setor privado no centro.

Mas a revogação do ato de altura por si só não desencadearia arranha -céus na capital de nossa nação durante a noite. O governo da cidade ainda teria o poder de estabelecer a política de zoneamento em toda a cidade. Sem o limite da Lei da Altura, a Comissão de Zoneamento da DC finalmente seria permitida aos edifícios mais altos do que o limite existente de 130 pés. Para aliviar as preocupações de que a revogação da Lei da Altura invadisse locais históricos, o Congresso deveria manter seus limites imediatamente adjacentes ao shopping nacional. A revitalização da economia local da DC e a preservação dos pontos de referência apreciados não são incompatíveis.

O sucesso do movimento Yimby em todo o país nasceu de reformadores que constroem coalizões amplas e cruzadas para assumir interesses arraigados e anti-desenvolvimento. O limite de altura do distrito há muito tempo impôs aluguéis mais altos aos habitantes locais, funcionários federais e até ao pessoal do Congresso que querem viver, trabalhar e brincar na capital de nosso país. Enquanto o Caucus de Yimby reflete em seus primeiros passos, não há lugar melhor para começar.

Connor O’Brien é analista de pesquisa e políticas do Grupo de Inovação Econômica, um grupo de especialistas não partidários baseados em DC.

