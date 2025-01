Yoon, da Coreia do Sul, recusa-se a ser interrogado novamente à medida que o prazo para a sua detenção se aproxima

Uma carreata transportando o acusado presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol parte para o Centro de Detenção de Seul, no Escritório de Investigação de Corrupção para Altos Funcionários (CIO) após sua prisão, em Gwacheon, Coreia do Sul, 15 de janeiro de 2025. | Crédito da foto: Reuters

O presidente preso da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, não comparecerá a uma nova rodada de interrogatórios dos investigadores na sexta-feira, disse seu advogado, já que as autoridades enfrentam um prazo iminente para obter uma ordem para estender sua detenção ou libertar o líder sitiado.

Para manter Yoon sob custódia por mais tempo, os investigadores deverão pedir a um tribunal na sexta-feira que aprove uma ordem de detenção por até 20 dias, disseram especialistas jurídicos.

Na quarta-feira, Yoon se tornou o primeiro presidente sul-coreano em exercício a ser preso como parte de uma investigação sobre se ele cometeu uma insurreição quando impôs brevemente a lei marcial no início de dezembro. Ele está detido no Centro de Detenção de Seul.

Embora os advogados de Yoon tenham contestado a legalidade de sua prisão, o Tribunal Distrital Central de Seul rejeitou a contestação na noite de quinta-feira e decidiu que a prisão era legal.

O Escritório de Investigação de Corrupção para Altos Funcionários (CIO), que lidera a investigação criminal, convocou Yoon para interrogatório na sexta-feira, mas seu advogado disse que o presidente suspenso não compareceria.

“Ele declarou plenamente sua posição básica no primeiro dia (da prisão) e acreditamos que não há razão ou necessidade de responder no estilo de perguntas e respostas”, disse o advogado de Yoon, Seok Dong-hyeon. disse em um comunicado.

Yoon, que frustrou os esforços para interrogá-lo, também se recusou a ser interrogado na quinta-feira.

As autoridades têm 48 horas para interrogar o presidente acusado, após o que devem libertá-lo ou solicitar uma ordem de detenção até 20 dias.

A contagem regressiva de 48 horas deve terminar na noite de sexta-feira, depois de ter sido pausada para permitir que um tribunal revise a contestação de sua prisão. Notícias Yonhap disse a agência, citando o CIO.

Seok disse na sexta-feira que os investigadores deveriam solicitar uma ordem de detenção, acrescentando: “Esperamos que haja uma consideração mais cuidadosa e completa” da “ilegalidade” da prisão quando um tribunal analisar a ordem.

A Coreia do Sul enfrenta a sua pior crise política em décadas, desencadeada pela breve tentativa de Yoon de impor a lei marcial em 3 de dezembro, que foi rejeitada pelo parlamento.

Embora Washington, o seu principal aliado, tenha criticado a declaração de lei marcial de Yoon, o conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, alertou na semana passada que havia o risco de a Coreia do Norte, com armas nucleares, tentar explorar a situação política na Coreia do Sul.

A Coreia do Norte evitou em grande parte fazer comentários públicos sobre a situação em Seul, mas a prisão de Yoon foi noticiada na mídia estatal na sexta-feira, dois dias após o evento.

O jornal Rodong Sinmun citou a mídia estrangeira para dizer que esta foi a primeira prisão de um presidente em exercício na Coreia do Sul.

“Yoon Suk Yeol não segue os procedimentos legais em detrimento da ordem nacional para interesses individuais”, disse Rodong Sinmun.