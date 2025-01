Yoon Suk-yeol se torna o primeiro presidente sul-coreano detido enquanto ainda estava no cargo

Istambul, AO VIVO – O presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, foi formalmente preso na manhã de domingo sob a acusação de rebelião, tornando-o o primeiro presidente na história do país a ser detido enquanto estava no cargo, de acordo com relatos da mídia local.

O Tribunal Distrital Ocidental de Seul aprovou o mandado de prisão, citando provas suficientes para as acusações, bem como o risco de destruição de provas, informou a agência de notícias. Yonhap.

Yoon é acusado de impor a lei marcial em 3 de dezembro e supostamente enviou tropas à Assembleia Nacional para impedir que os legisladores revogassem o decreto.

Após a prisão, Yoon provavelmente será acusado de rebelião e abuso de poder.

Yoon, que pode ficar detido por até 20 dias, negou qualquer irregularidade em audiência no sábado (18/1), afirmando que suas ações foram “necessárias para manter a estabilidade nacional”.

No entanto, os críticos condenaram a breve imposição da lei marcial como uma tentativa desesperada de se manter no poder no meio de protestos contra alegada corrupção e má gestão governamental.

O Tribunal Constitucional ainda está a considerar se deve aprovar o impeachment de Yoon, que foi aprovado pela Assembleia Nacional dominada pela oposição em 14 de dezembro.

Uma decisão final é esperada nas próximas semanas.

Imediatamente após o anúncio, os apoiantes de Yoon ocuparam o Tribunal Distrital Ocidental, agarraram escudos policiais e atacaram agentes, acrescentou a agência de notícias.

Um grande número de policiais foi enviado ao tribunal para controlar os apoiadores de Yoon que invadiram, quebraram janelas e entraram no prédio.

“Presidente Yoon Suk-yeol! Presidente Yoon!” eles cantaram.

No entanto, os residentes que apoiaram a prisão aplaudiram imediatamente quando foi tomada a decisão de que o mandado de prisão de Yoon havia sido concedido. (formiga)