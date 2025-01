Youngkin condena o perdão de Biden a dois homens da Virgínia

O governador da Virgínia, Glenn Youngkin (R), criticou duramente o presidente Biden por comutar as sentenças de 2.500 infratores não violentos da legislação antidrogas, incluindo dois homens condenados à prisão perpétua por matar um policial local.

“Estou extremamente indignado e totalmente descrente de que o presidente Biden anunciaria clemência para Ferrone Claiborne e Terence Richardson, dois homens que admitiram ser responsáveis ​​pelo assassinato brutal do oficial Allen Gibson, um herói e servo dedicado de nossa comunidade”, escreveu Youngkin. em um Declaração de sábado.

“O que torna isto ainda mais injusto é que o procurador federal de Biden aconselhou a Casa Branca a não comutar estas sentenças porque são criminosos violentos. “A dor e a tristeza que este perdão causa à família Gibson é inimaginável”, acrescentou.

Os dois homens foram absolvidos por um júri do assassinato de Allen Gibson em 1998, mas um juiz ainda os sentenciou à prisão perpétua, de acordo com O apeloum meio de comunicação sem fins lucrativos.

Apesar da falta de evidências físicas que liguem os homens à cena do crime, Youngkin continua convencido de que os dois homens atiraram em Gibson.

“Saber que os homens que tiraram a vida do oficial Gibson serão libertados não é apenas uma grave injustiça – é um golpe doloroso para aqueles que continuam a lamentar o seu sacrifício”, escreveu o republicano na sua declaração, citando a decisão do presidente Obama de não ceder. a vida do oficial Gibson. clemência aos dois presos.

“Isso é desprezível; “um dia negro para a justiça e para as famílias que confiam no nosso sistema para responsabilizar os responsáveis.”

Claiborne e Richardson devem ser lançados em julho.

