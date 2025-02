YouTuber Lee Jin Ho delete todos os vídeos de fofocas Kim Sae Ron

Yakarta, vivo – A morte de Kim Sae Ron, 16 de fevereiro de 2025, deixou muitas histórias. Além de estar deprimido e em problemas econômicos, está inclinando as fofocas relacionadas a Kim Sae Ron também no centro das atenções. Dizem até que vários vídeos publicados nos canais do YouTube são a fonte da causa da Depressão Kim Sae Ron.

Leia também: Por trás da trágica morte de Kim Sae Ron: Depressão grave e dificuldades econômicas o perseguem

Devido a muitas críticas, o YouTuber, Lee Jin Ho, eliminou todos os vídeos relacionados a Kim Sae Ron depois que o pai de Kim Sae Ron declarou que a falecida atriz estava muito estressada enquanto assistia ao vídeo. Todos os vídeos relacionados ao falecido Kim Sae Ron mudaram para privado no canal repórter do YouTube Lee Jin Ho.

Em 17 de fevereiro de 2025, foi confirmado que todos os vídeos sobre Kim Sae Ron foram enviados para ‘atrás do professor Lee Jin Ho’ foram eliminados. Acredita -se que isso responda à crítica de desenvolvimento que relatórios especulativos excessivos e conteúdo do YouTube contribuem para o suicídio de Kim Sae Ron.

Leia também: Acredita -se que esta figura seja a causa da morte de Kim Sae Ron para cometer suicídio para cometer suicídio

Anteriormente, os repórteres que se tornaram Youtuber Lee Jin Ho haviam feito vários vídeos cheios de fofocas sobre o falecido Kim Sae Ron. Um deles é sobre os rumores do casamento que apareceram em janeiro.

https://www.youtube.com/watch?v=jijfdfzoowa

Leia também: Kim Sae Ron tinha uma cultura de cancelamento antes de morrer, o que foi isso?

Em 7 de janeiro de 2025, Lee Jin Ho especulou que Kim Sae Ron estava preparando um casamento com base em cargas nas redes sociais de Kim Sae Ron com uma lenda, “casada”, além de uma foto dele posando permanentemente com um homem.

Quando Lee Jin Ho tentou entrar em contato com Kim Sae Ron para esclarecer, ele descobriu que seu número de telefone não estava disponível. Então ele o criticou em voz alta, dizendo: “Parece que ele até eliminou seu número de telefone devido à controvérsia. Ele não era sincero em refletir e não tinha senso de responsabilidade como celebridade”.

Lee Jin Ho também criticou Kim Sae Ron por supostamente beber durante a pausa após o incidente de DUI que ele experimentou. Ele questionou se se arrependeu muito, embora beber em si mesmo não fosse um problema, apenas beber e dirigir era um problema. No entanto, ele enquadrou a situação como se o consumo de álcool já estivesse errado.

Em 17 de fevereiro, Kwon Young Chan, chefe das celebridades da Associação de Prevenção de Suicídios da Coréia, que se reuniu com o pai de Kim Sae Ron, disse a um “YouTuber que não foi nomeado” durante a entrevista. Kwon Young Chan declarou: “O pai de Kim Sae Ron disse que sua filha sofreu uma forte pressão emocional devido ao vídeo do YouTuber”.

Embora o YouTuber não tenha sido mencionado explicitamente, levando em consideração que Lee Jin Ho continua a fazer críticas especulativas a Kim Sae Ron, incluindo aquelas relacionadas à sua sessão de fotos com temas de casamento e depois elimina todos os vídeos relacionados, muitos acreditam que Kwon Young Chan refere -se a ele.

O canal de Lee Jin Ho foi inundado com comentários irritados que exigiram um pedido de desculpas. Os usuários da Internet deixaram uma mensagem como “Você está feliz agora porque Kim Sae Ron se foi?”

Desde então, Kwon Young Chan declarou que, se a família Kim Sae Ron decidiu fazer ações legais contra o YouTuber ‘A’ ou buscar mediação por meio da Comissão de Arbitragem da Imprensa, oferecerá várias formas de apoio gratuito.

Enquanto isso, Kim Sae Ron foi encontrado morto em sua casa em Seul em 16 de fevereiro, às 16h54. Um amigo que planejava encontrá -lo o encontrou e denunciou -o à polícia. Embora um recorde de suicídio não tenha sido encontrado, as autoridades declararam em uma conferência de imprensa em 17 de fevereiro com certeza, Kim Sae Ron cometeu suicídio.