Yura Yunita celebra com sucesso um concerto de Bingah, o público está cheio de padati istora senayan

Yakarta, vivo – A famosa cantora solo do país, Yura Yunita, comemorou com sucesso um concerto intitulado Bingah, realizado no Itora Senayan Yakarta no domingo, 2 de fevereiro de 2025. O concerto foi promovido pela Kantara Creative.

O concerto de Bingah Yura Yunita foi realizado por aproximadamente 2 horas 45 minutos, que começaram às 15h00. Com base na observação do VIVA, o público começou a cobrir a área de Istora Senayan a partir das 14h00.

Os ingressos para shows com um total de 6.500 exaustos foram esgotados. Portanto, não é de surpreender se a área de Isora Senayan estiver cheia de espectadores que mal podem esperar para ver a aparência de Yura Yunita.

A aparência de Bandung Singer se sentiu ótima e incomum, voou usando a Honda através da platéia para pousar no palco e foi bem -vinda pelos dançarinos. Yura com um kebaya verde combinado com cocares.



A música estava calma na inauguração do concerto de Bingah, o público cantou de repente juntos, o que continuou com a música deve ser feliz. Yura ficou feliz porque o show estava cheio de público.

“Bem -vindo tudo no concerto de Bingah. Isso sabe qual é o significado de Bingah? Bingah significa feliz”, disse Yura no palco.

“Também estou muito feliz porque hoje é a casa cheia, obrigado. Confiei ainda mais devido à presença de meu querido Sayang”, acrescentou Yura e depois trouxe a música Duhai Sayang e a intuição.

Yura também agradeceu a todo o público e amantes que eram leais por cerca de 10 anos.

Ao trazer aproximadamente 25 músicas em seu show, Yura foi gravado usando quatro roupas diferentes alternadamente, verde, prata, laranja e branco.

O marido, Donne Maula, também subiu ao palco para se tornar uma surpresa para o público. Yura e Donne Duet tocaram canções de amor através da palavra, seguidas pela aparição solo de Donne para trazer a música de Daur Life.

A breve conversa de Yura com o público se tornou um dos adoçantes do show. O concerto de Bingah Yura Yunita estava vestido com ações culturais indonésias, como o trabalho da harpa.

Os elementos culturais indonésios também são vistos pelas roupas usadas por Yura e também pelos artistas de outros eventos, a saber, os dançarinos.

Quando Yura interpretou a música Bandung, ele se sentiu muito grosso com performances culturais, como danças e a presença das artes culturais de Sisessaan e também apareceu Wayang Petruk e Gareng.

O show ficou animado e não houve um pequeno momento de emoção. As músicas mundiais são infladas para fechar o show de Bingah, Yura também tocou sua nova música intitulada Signs.

“Muito obrigado a todos os amigos que estavam presentes”, disse Yura.