Yusril está preocupado com o retorno de Hambali: deve-se prestar atenção a ele como cidadão indonésio

Jacarta – O governo indonésio tem uma proposta para repatriar o ex-militante do Jemaah Islamiyah, Encep Nurjaman, aliás Hambali, da prisão militar dos EUA na Baía de Guantánamo, Cuba.

O Ministro Coordenador do Direito, Direitos Humanos, Imigração e Correções da Indonésia (Kumham Imipas) (Menko), Yusril Ihza Mahendra, falou abertamente sobre as preocupações sobre o retorno dos prisioneiros Hambali. Ele ainda aprecia a existência dessas preocupações.

“Então acho que certamente apreciamos essa preocupação. Mas nós somos o governo, gostemos ou não, temos que dar a devida atenção a todos. Não porque ele seja um terrorista, ele é um cidadão do nosso país, não devemos permitir que ele vá para o exterior, nós também não podemos”, disse Yusril Ihza aos repórteres na sexta-feira, 24 de janeiro de 2025.

 Ministro Coordenador (Menko) do Direito, Direitos Humanos, Imigração e Correções, Yusril Ihza Mahendra no Complexo do Palácio Presidencial, Jacarta Central, sexta-feira, 10 de janeiro de 2025

Yusril disse que o governo indonésio também está a adoptar uma abordagem persuasiva ao discurso sobre a repatriação de Hambali. Essa antecipação é realizada por meio de uma abordagem não policial e também por meio da Agência Nacional Antiterrorista (BNPT).

“Anteriormente, quando o Sr. Jokowi, fui convidado a falar com o Sr. Abu Bakar Ba’asyir. No final, o Sr. Abu Bakar Ba’asyir foi libertado da prisão e até hoje as preocupações de muitas pessoas sobre ele não se materializaram, “, disse o ex-presidente da ONU.

Sublinhou que o governo indonésio deve ser justo, especialmente agora que a organização Jemaah Islamiyah (JI) se dissolveu e se arrependeu.

“E declare que não realizará atividades terroristas e que é leal ao governo indonésio. Não odeie um grupo de pessoas que o fazem agir injustamente para com eles”, acrescentou Yusril.

Anteriormente, o Ministro Coordenador do Direito, Direitos Humanos, Imigração e Correções, Yusril Ihza Mahendra, disse que o governo indonésio estava planejando repatriar o ex-militante do Jemaah Islamiyah, Encep Nurjaman, conhecido como Hambali, da prisão militar dos EUA na Baía de Guantánamo, Cuba.

“Afinal, Hambali é cidadão indonésio. “Não importa quão errados estejam os nossos cidadãos no exterior, ainda temos que prestar atenção”, disse Yusril.

Yusril explicou que Hambali era um terrorista fortemente suspeito de estar envolvido no caso do atentado bombista de Bali em 2002. Hambali fugiu e o seu paradeiro era desconhecido até ser preso.

Hambali foi então detido em Guantánamo a pedido dos Estados Unidos. No entanto, o caso de Hambali não recebeu segurança jurídica porque não foi julgado pelas autoridades locais.

Segundo Yusril, o caso Hambali expirou se for julgado de acordo com a lei indonésia. A razão é que o caso de terrorismo envolvendo Hambali ocorreu há cerca de 23 anos.

“De acordo com a lei indonésia, se um crime for punível com morte ou prisão perpétua, tem uma data de validade. Se tiver mais de 18 anos, o caso já não pode ser processado”, disse ele.

Yusril disse que o seu partido manterá novas conversações com o presidente Prabowo Subianto sobre este assunto. O governo indonésio também discutirá a conversa sobre a repatriação de Hambali com o governo dos Estados Unidos.