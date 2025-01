Zach Cherry & Dk Metcalf celebra o Great American Baking Show: Celebrity Big Game Especial Clip

O LIX do Super Bowl está ao virar da esquina e antes que chefes e águias subissem o campo, a batida está estreando exclusivo The Great American Baking Show: Celebrity Big Game SpecialUm especial para a série cronometrada para o Super Bowl.

O que acontece no Great American Baking Show: Celebrity Big Game Special Clip?

O clipe mostra uma interação entre Zach Cherry (Severance) e o receptor aberto do NFL DK Metcalf, já que o casal apresenta um aperto de mão enquanto Metcalf está preparando um pouco de comida.

O Great American Baking Show: Celebrity Big Game Special começará em 3 de fevereiro de 2025 e estará disponível no canal Roku.

Confira o Exclusivo The Great American Baking Show: Celebrity Big Game Clip Special abaixo (Olhe para outros clipes e reboques)

Juntamente com os gostos de Cherry e Metcalf, The Great American Baking Show: Celebrity Big Game Special também terá aparições de Amy Smart Ator, o jogador da NFL Arik Armstead, o comentarista esportivo vencedor do Emmy Katie Nolan, o salão da fama de futebol profissional Tony González e muito mais.

O especial verá as estrelas competindo entre si em uma competição de panificação, com juízes que determinam quem sai no topo do campo.

“Cinco estrelas do esporte entram na icônica barraca de assadeira, pronta para suar para o dia do jogo!” Leia a sinopse para o especial. “O receptor aberto de dois tempos do Pro Bowl DK Metcalf, ator Amy Smart, a ala defensiva Arik Armstead, a comentarista esportiva vencedora do Emmy Katie Nolan e a lenda da NFL do NFL Tony González discursa os três dias de assar do Jogo oficiado por Paul Hollywood e Test Leith. Quem será vitorioso e reivindicará o troféu Star Baker?